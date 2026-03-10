Минэнерго США снизило прогноз роста мировой добычи ЖУВ в 2026 г. более чем вдвое

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Производство жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2026 году вырастет на 0,73 млн б/с - с 106,31 млн б/с до 107,04 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В предыдущем отчете предполагалось, что добыча ЖУВ увеличится на 1,56 млн б/с - с 106,29 до 107,85 млн б/с. Таким образом, прогноз темпов роста снижен вдвое.

При этом на 2027 год он резко повышен - с 0,9 до 2,57 млн б/с. Теперь EIA ждет, что в 2027 году будет добыто 109,61 млн б/с ЖУВ.