Минэнерго США резко повысило прогноз средней цены Brent в 2026 году до $78,8/барр.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго США резко повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год – с $57,69 до $78,84 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По оценке министерства, средняя цена Brent с 1 по 27 февраля находилась на уровне $71 за баррель против $67 за баррель в январе. 28 февраля начались боевые действия на Ближнем Востоке.

"Высокая неопределенность в отношении влияния конфликта на поставки нефти добавила значительную премию к ценам, поскольку участники рынка оценивают фактические перебои в поставках нефти и взвешивают потенциальную возможность их сохранения", - говорится в отчете.

Аналитики Минэнерго США отмечают, что основной риск для рынка - возможная длительная блокада Ормузского пролива, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти.

"Хотя Ормузский пролив физически не заблокирован, угроза нападения со стороны Ирана и отмена страхового покрытия привели к тому, что большинство танкеров избегают транзита через пролив. В результате часть добычи нефти в регионе была приостановлена. Если суда и дальше будут избегать транзита, а нефтехранилища быстро заполнятся, это заставит нефтяные компании ещё больше сократить производство, оказывая дополнительную поддержку ценам", - говорится в отчете.

В EIA допускают, что пик приостановки добычи в регионе придется на начало апреля, прежде всего, со стороны Ирака, меньшие объемы выпадут в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.

"Мы ожидаем, что некоторые краткосрочные перебои в поставках нефти и связанные с этим приостановки производства, наряду с сохраняющейся премией за риск, будут удерживать цены на нефть марки Brent на уровне в среднем $91 за баррель во II квартале 2026 года. После восстановления поставок через Ормузский пролив мы ожидаем, что мировая добыча продолжит опережать потребление в течение прогнозируемого периода, в результате чего мировые запасы нефти увеличатся в среднем на 1,9 млн б/с в 2026 году и на 3 млн б/с в 2027-м", - говорится в отчете.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $53 до $64,47 за баррель. С течением времени рост запасов снова начнет оказывать давление на котировки, отмечают аналитики.