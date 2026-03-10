Поиск

Минэнерго США понизило прогноз цены газа на Henry Hub на 2026 и 2027 гг., СПГ-мощности – на максимуме

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цена газа на американской площадке Henry Hub в 2026 году составит $3,76 за Mbtu по сравнению с $4,31/Mbtu в предыдущем отчете. Об этом сообщило управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз снижен на 13% "в основном из-за более мягкой, чем ожидалось, погоды в феврале, что приведет к увеличению запасов природного газа в хранилищах в ближайшие месяцы".

Прогноз цены на 2027 год снижен на 12% с $4,38 до $3,85/Mbtu, что отражает более высокую добычу, чем в предыдущем прогнозе. Это повышает ожидания относительно запасов в следующем году. Так, в прошлом месяце аналитики ожидали прироста добычи газа в США в 2026 году на 2,5 млн б/с до 120,8 млрд куб. футов в сутки, а в 2027 году – еще на 1,6 млн б/с до 122,4 млрд куб. футов в сутки. Новый прогноз предполагает рост производства в 2026 году на 2,1 млрд куб. футов в сутки до 120,6 млрд куб. фут. в день, а в 2027 году – на 3,3 млрд куб. футов в сутки до 123,9 млрд куб. футов в сутки. В частности, предполагается рост добычи в бассейнах Ханейсвилль, Пермском и Аппалачи.

"Возросшие цены на нефть стимулируют рост бурения на нефть в Пермском (сланцевом - ИФ) бассейне, что приведет к росту добычи связанного с ней газа", - отмечает EIA.

"Снижение потоков сжиженного природного газа через Ормузский пролив вызвало рост цен на газ в Европе и Азии. Однако мы ожидаем, что это не повлияет на цены на газ в США, поскольку СПГ-мощности здесь были задействованы на максимальном уровне уже до начала конфликта на Ближнем Востоке, ограничивая возможность экспортировать дополнительные объемы в ближайшем будущем. Возможность гибкости в экспорте можно ожидать за счет проектов Corpus Christi Фаза 3 (в феврале завершена 5-я линия) и на 1-й очереди завода Golden Pass, которая будет запущена в этом месяце", - говорится в отчете.

США СПГ нефть Henry Hub
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

 Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8614 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 591 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });