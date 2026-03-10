Минэнерго США понизило прогноз цены газа на Henry Hub на 2026 и 2027 гг., СПГ-мощности – на максимуме

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цена газа на американской площадке Henry Hub в 2026 году составит $3,76 за Mbtu по сравнению с $4,31/Mbtu в предыдущем отчете. Об этом сообщило управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз снижен на 13% "в основном из-за более мягкой, чем ожидалось, погоды в феврале, что приведет к увеличению запасов природного газа в хранилищах в ближайшие месяцы".

Прогноз цены на 2027 год снижен на 12% с $4,38 до $3,85/Mbtu, что отражает более высокую добычу, чем в предыдущем прогнозе. Это повышает ожидания относительно запасов в следующем году. Так, в прошлом месяце аналитики ожидали прироста добычи газа в США в 2026 году на 2,5 млн б/с до 120,8 млрд куб. футов в сутки, а в 2027 году – еще на 1,6 млн б/с до 122,4 млрд куб. футов в сутки. Новый прогноз предполагает рост производства в 2026 году на 2,1 млрд куб. футов в сутки до 120,6 млрд куб. фут. в день, а в 2027 году – на 3,3 млрд куб. футов в сутки до 123,9 млрд куб. футов в сутки. В частности, предполагается рост добычи в бассейнах Ханейсвилль, Пермском и Аппалачи.

"Возросшие цены на нефть стимулируют рост бурения на нефть в Пермском (сланцевом - ИФ) бассейне, что приведет к росту добычи связанного с ней газа", - отмечает EIA.

"Снижение потоков сжиженного природного газа через Ормузский пролив вызвало рост цен на газ в Европе и Азии. Однако мы ожидаем, что это не повлияет на цены на газ в США, поскольку СПГ-мощности здесь были задействованы на максимальном уровне уже до начала конфликта на Ближнем Востоке, ограничивая возможность экспортировать дополнительные объемы в ближайшем будущем. Возможность гибкости в экспорте можно ожидать за счет проектов Corpus Christi Фаза 3 (в феврале завершена 5-я линия) и на 1-й очереди завода Golden Pass, которая будет запущена в этом месяце", - говорится в отчете.