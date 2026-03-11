Поиск

Brent подешевела до $87,23 за баррель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени снижается на $0,57 (0,65%), до $87,23 за баррель. Во вторник контракт упал в цене на $11,16 (11%), до $87,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,16 (0,19%), до $83,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $11,32 (11,9%), до $83,45 за баррель.

Накануне давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.

"Мы по-прежнему полагаем, что цены на нефть останутся крайне волатильными. Они будут реагировать на новостные заголовки и торговаться в широком диапазоне от $75 до $105 за баррель в ближайшие сессии", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Brent WTI
