ЕЦБ намерен не допустить нового инфляционного шока в еврозоне

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен не допустить, чтобы военные действия на Ближнем Востоке вызвали инфляционный шок в еврозоне подобный тому, который регион испытал в начале российско-украинского конфликта, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

"Сейчас мы в другой экономической ситуации, она лучше, и у нас есть более крупный запас прочности, чтобы справляться с потрясениями, - сказала Лагард в интервью France 2. - Мы сделаем все необходимое, чтобы инфляция оставалась под контролем, и чтобы европейцы не столкнулись с таким же ее ускорением, которое мы наблюдали в 2022 и 2023 годах".

Подъем цен на нефть с начала войны США и Израиля против Ирана спровоцировал рост опасений, что инфляция в еврозоне, которая стабилизировалась около целевого уровня ЕЦБ в 2%, может вновь усилиться.

На этом фоне трейдеры пересмотрели прогнозы в отношении дальнейшей динамики ставок ЕЦБ, в понедельник рынок закладывал два повышения ставок по 25 базисных пунктов европейским регулятором в этом году.

Позднее эти прогнозы были скорректированы: в настоящее время трейдеры ожидают, что ЕЦБ будет удерживать ставки на текущих уровнях до конца года.

Очередное заседание ЕЦБ пройдет 18-19 марта.

"Сегодня неопределённости настолько много, что я не могу точно сказать, какое решение мы примем на предстоящем заседании, - заявила Лагард. - Мы не будем спешить с решением, поскольку неопределённость слишком велика и волатильность слишком высока".

Мартовское заседание ЕЦБ будет сопровождаться публикацией новых экономических прогнозов, базовые параметры которых могли уже устареть из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg. В подобных случаях ЕЦБ обычно дополнял свои прогнозы альтернативными сценариями, и Лагард дала понять, что и на этот раз регулятор также воспользуется таким подходом.

