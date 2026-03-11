Рубль утром умеренно дешевеет к юаню в ожидании сообщений о бюджетном правиле

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань поднимается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль дешевеет в ожидании новостей об изменении параметров бюджетного правила.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,529 руб. (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Во вторник юань перешел к восстановлению, прибавив 1,9% и вернувшись к верхней границе диапазона 11-11,5 рубля на фоне приостановки продаж валюты по бюджетному правилу и высокой волатильности на рынке нефти. Сегодня юань может попытаться выйти выше 11,5 рубля на фоне пониженного предложения валюты со стороны ЦБ и коррекции в ценах на нефть. На наш взгляд, пока нет поводов для полноценного закрепления китайской валюты выше данной отметки. На следующей неделе рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что, учитывая объемы отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний, которые превысят показатели января-февраля в 1,6 раза, компенсирует снижение предложения. Во второй половине марта этот фактор будет способствовать стабилизации пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 рубля", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Федеральный бюджет РФ за первые два месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

В январе, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 1,718 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Таким образом, в феврале наблюдался дефицит, который можно оценить примерно в 1,7 трлн рублей. По данным Федерального казначейства, в январе дефицит составил 1,629 трлн рублей. Сопоставление с этим показателем дает оценку дефицита в феврале порядка 1,8 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что показатели федерального бюджета на 2026 год из-за внешней конъюнктуры могут быть несколько скорректированы. "Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены", - сказал он. Помимо этого, министр сообщил, что правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он в конце февраля.

По его словам, основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства.

Недавно, в 2025 году, было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Нефть

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику утром в среду после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии. Во вторник эталонные сорта Brent и WTI подешевели на 11% и 11,9% соответственно.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве снижается на 0,27%, до $87,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,25%, до $83,66 за баррель.

Накануне давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.