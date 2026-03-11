Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду умеренно подрос по индексам в рамках коррекции после отката накануне вслед за нефтью, которая пытается стабилизироваться (фьючерс на Brent торгуется в районе $87,7 за баррель); фактором поддержки остаются дорожающие металлы и ожидания продолжения переговоров по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,4% при смешанной динамике blue chips.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2864,21 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1145,91 пункта (+0,4%). Лидируют в росте акции "Норникеля" (+1,6%), "Русала" (+1,2%), но просели бумаги "Татнефти" (-0,9%) и "Полюса" (-0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 марта, составляет 78,7396 руб. (-41,04 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "МТС" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Московской биржи" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Сбербанк в январе-феврале получил 324,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (против 267,3 млрд руб. годом ранее), в феврале прибыль банка по РСБУ составила 162,8 млрд руб. (против 134,4 млрд руб. годом ранее), следует из отчетности банка.

Подешевели акции "ВК" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что запланированная на этой неделе трехсторонняя встреча США, РФ и Украины теперь должна пройти на следующей. "На этой неделе планировалась трехсторонняя встреча (...) Я думаю, что встречу передвинули на следующую неделю, на какой-то день", - сказал он в интервью CNBC.

Ранее во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что все стороны заинтересованы в продолжении переговоров по Украине в трехстороннем формате, а США готовы продолжать свои посреднические усилия. При этом Песков уточнил, что конкретных дат и мест по продолжению трехсторонних переговорах пока нет.

Власти США сообщили партнерам из Европы, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется в основном поставок в Индию, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "США сообщили европейским союзникам, что любые дальнейшие ослабления санкций против российской нефти коснутся в основном поставок в Индию", - отмечается в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с недавним взлетом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана. Источники Bloomberg подчеркнули, что любые решения, касающиеся санкций, будет принимать лично Трамп.

Комментарии аналитиков

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова, индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2800-2900 пунктов.

Сказывается заметное охлаждение в сырье - цены на нефть Brent вернулись ниже $90 за баррель, а акции нефтегазового сектора начали закономерно смотреться хуже рынка. В тоже время фаворитами выступают акции "Русала", обновляющие максимумы за четыре года на фоне роста цен на алюминий и ослабления рубля.

"Полагаем, что сегодня индекс Мосбиржи останется в зоне 2800-2900 пунктов. Подешевевшая нефть будет оказывать давление и "весовые" бумаги нефтяников могут вновь смотреться слабовато. В фокусе операционные результаты "Аэрофлота" за февраль, финансовый отчет Сбербанка по РСБУ за февраль. Считаем, что лучше рынка могут выглядеть акции "Северстали" и "Полюса", отыгрывающие улучшение конъюнктуры на рынках сбыта", - полагает Крылова.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что нефть упала на фоне сигналов о возможной деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Заявления о скором завершении конфликта с Ираном и планы по высвобождению стратегических нефтяных резервов стран G7 быстро сбили премию за риск. Но сигналы поступают противоречивые - появились новости, что Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе. Дальнейшее движение цен на нефть предсказать невозможно, однозначно можно сказать только то, что волатильность будет оставаться повышенной.

Лучшая стратегия для инвесторов сейчас - избегать эмоциональных покупок. Высокие цены на нефть - это квинтэссенция военного конфликта на Ближнем Востоке, и невозможно спрогнозировать, как он будет развиваться дальше. В случае деэскалации цены на нефть вернутся к отметкам $60 за баррель так же стремительно, как и взлетели от них, полагают эксперты.

Акции "Русала" растут на фоне новостей о переговорах с японскими и южнокорейскими производителями автокомпонентов. Дефицит металла в Азии на фоне перебоев в поставках вынуждает зарубежных партнеров рассматривать вариант возврата к закупкам в России несмотря на санкционный фон. Цены на алюминий также не остаются в стороне от растущего тренда в металлах, прибавив уже более 40% с минимумов прошлого года. При текущих высоких ставках и крепком рубле "Русалу" сложно демонстрировать сильные результаты, тем не менее ситуация с себестоимостью начала улучшаться с I полугодия 2025 года, и он показал рекордную выручку. Но для более объективного взгляда на ситуацию в компании стоит дождаться годового отчета, полагают в "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок нефти находится в стадии фиксации прибыли, а также учитывает в ценах возможное увеличение экспорта российской нефти в Азию. Если конфликт в ближайшие недели не будет урегулирован, а страны не согласуют масштабных мер поддержки рынка, нефтяные цены могут оставаться повышенными и стремиться к $100 за баррель. Прекращение военных действий, устранение повреждений на нефтяных объектах и возобновление поставок через Ормузский пролив, напротив, могут вернуть котировки к уровням, наблюдавшимся до эскалации напряженности, ближе к $70 за баррель, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС накануне скорректировались вниз и сняли краткосрочную перекупленность, подойдя к поддержкам 2850 пунктов и 1135 пунктов соответственно на фоне фиксации прибыли в нефтяном секторе. Ситуация на мировом энергетическом рынке, так же как и на Ближнем Востоке, в целом остается неопределенной, при этом российский рынок может сохранить краткосрочный и среднесрочный настрой на рост, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, в фокусе инвесторов остаются конфликт вокруг Ирана и жесткая риторика европейских политиков в отношении антироссийских санкций. Хотя ситуация вокруг Ормузского пролива традиционно поддерживает сырьевые котировки, новости о готовности стран-производителей распечатать стратегические запасы нефти несколько ослабили опасения по поводу дефицита предложения. На этом фоне цены на нефть скорректировались вниз, что ограничило поддержку покупателями бумаг экспортно ориентированных российских компаний. Дополнительным фактором давления выступили заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что в Европе не видят необходимости ослаблять санкции против России.

Индекс МосБиржи при сохранении негативного новостного фона может достичь уровня поддержки в районе 2800 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индикатор может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2900 пунктов, считает Абрамов.

В США накануне просели индексы акций Dow Jones (-0,1%) и S&P 500 (-0,2%), но незначительно подрос Nasdaq (+0,01%); инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и корпоративные новости.

Трамп заявил, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Между тем американский военный министр Пит Хегсет во вторник сообщил, что Соединенные Штаты будут продолжать операцию до тех пор, пока противник не будет побежден, и действовать исходя из сроков, которые они сами определят. По его словам, США побеждают в военной операции против Ирана, концентрируясь на выполнении поставленных задач.

"Все еще присутствует риск того, что конфликт и перебои в мировых поставках нефти продлятся дольше, чем хотел бы Трамп, поскольку ситуация зависит не только от военных планов США", - написали аналитики MUFG.

Скачок цен на нефть может привести к ускорению инфляции в Штатах и замедлить снижение ставки Федрезерва. Инвесторы теперь ожидают, что следующее движение ставки вниз состоится только в сентябре.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng ушел в "минус" на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Скачок цен на энергоресурсы с начала военных действий на Ближнем Востоке усилил ожидания роста инфляционного давления, особенно в азиатских странах-импортерах энергоносителей. Государства АТР в значительной степени зависят от импорта нефти с Ближнего Востока.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после обвала накануне, ставшего максимальным с марта 2022 года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $87,74 за баррель (-0,1% и -11,3% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $83,92 за баррель (+0,6% и -11,9% накануне).

Накануне давление на котировки оказали заявления Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент США сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,4 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти выйдут в среду в 17:30 по Москве.

Добыча нефти в Ираке снизилась из-за закрытия Ормузского пролива с 4,3 млн баррелей в сутки до 1,2 млн б/с (на 3,1 млн б/с), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря министерства нефти Сахиба Аль-Хаснави. Ранее источники агентства говорили, что производство упало на 2,9 млн б/с.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке в рамках операции Operation True Promise 4, сообщил иранский телеканал Press TV. Атаки направлены против "чувствительных и стратегических объектов", отмечает телеканал.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила о четвертом за ночь запуске ракет из Ирана в направлении Израиля. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что иранский беспилотник ударил по дипломатическому объекту США в Ираке, расположенному недалеко от багдадского аэропорта. Информации о возможных жертвах пока нет, степень ущерба также выясняется.

Кроме того, телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, ознакомленные с последними данными американской разведки, что Иран начал устанавливать морские мины в Ормузском проливе.

Тем временем Минэнерго США резко повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год - с $57,69 до $78,84 за баррель. По оценке министерства, средняя цена Brent с 1 по 27 февраля находилась на уровне $71 за баррель против $67 за баррель в январе. 28 февраля начались боевые действия на Ближнем Востоке.

Аналитики Минэнерго США отмечают, что основной риск для рынка - возможная длительная блокада Ормузского пролива, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти.

В EIA допускают, что пик приостановки добычи в регионе придется на начало апреля, прежде всего со стороны Ирака, меньшие объемы выпадут в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.