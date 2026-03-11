РФ с 1 по 10 марта увеличила отгрузки пшеницы на экспорт в 2,4 раза до 1,29 млн т

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Опасения по поводу того, что на фоне военного конфликта вокруг Ирана РФ будет испытывать трудности в экспорте зерна, не оправдываются: с 1 по 10 марта, согласно мониторингу Российского зернового союза, за рубеж было отгружено 1,29 млн тонн пшеницы, что в 2,4 раза больше, чем за первую декаду марта прошлого года.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт основных зерновых культур вырос в 2,5 раза до 1,36 млн тонн. Ячменя было отгружено 38,4 тыс. тонн, кукурузы – 5,5 тыс. тонн. Год назад экспорта ячменя и кукурузы не было.

По словам аналитика, с 1 по 10 марта ежедневные отгрузки зерновых превысили уровень февраля на 21,6%, в том числе пшеницы – на 20%, составив 129,2 тыс. тонн против 81 тыс. тонн. "Причем за этот период был зафиксирован резкий рост отгрузок пшеницы нашим основным покупателям. В частности, в Египет отправлено 339 тыс. тонн, что в 4,9 раза больше, чем в первой декаде марта прошлого года, в Турцию – в 6,8 раза до 145 тыс. тонн", - сказала она.

Пшеница также отгружалась в Судан (60 тыс. тонн), такие же судовые партии были отправлены на Шри-Ланку, в Танзанию, Мозамбик, Кению. Ячмень и кукуруза экспортировались только в Турцию: 11,5 тыс. и 5,5 тыс. тонн соответственно. В прошлом году в это время отгрузок ячменя и кукурузы на турецкий рынок не было.

Говоря о поставках зерна в Иран, Тюрина сообщила, что в марте их не было, в феврале было отправлено 102 тыс. тонн ячменя и 114 тыс. тонн кукурузы.

Всего в первой декаде марта на экспорт отправлялись пять видов зерновых, зернобобовых и масличных культур. Год назад их было 18. Пшеницу отгружали 14 компаний против 19.

Число портов, через которые зерновые и зернобобовые культуры отправлялись в начале марта, сократилось до 9 с 16. Лидирует традиционно Новороссийск с ростом в 3,4 раза до 630,7 тыс. тонн. Рейдовая перевалка выросла в 2,4 раза до 257,5 тыс. тонн. Отгрузки через Тамань увеличилась в 2,3 раза до 140,7 тыс. тонн, через Туапсе – в 4,3 раза до 115,5 тыс. тонн, через Азов – в 2,9 раза до 80 тыс. тонн. "Такой рост объясняется тем, что крупные покупатели российского зерна активизировали закупки", - отметила эксперт.

Характеризуя ценовую ситуацию на рынке, Тюрина сообщила, что цены на европейскую пшеницу в первой декаде марта были стабильными – $245-246 за тонну. При этом стоимость американской пшеницы поднялась на 4,4% (на $9) до $263 за тонну. Российская пшеница (FOB Новороссийск) подорожала до $237 с $234 за тонну. "Дисконт цены российской пшеницы по сравнению с европейской достаточно хороший – $8-9 за тонну. Это один из факторов роста отгрузок в последнее время", - заявила она.

Цены производителей на пшеницу (4 класс) за этот период выросли на 100 рублей до 13 500 за тонну. В долларовом эквиваленте из-за валютных колебаний цена снизилась до $171,5 со $173,4 за тонну.