Поиск

РФ с 1 по 10 марта увеличила отгрузки пшеницы на экспорт в 2,4 раза до 1,29 млн т

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Опасения по поводу того, что на фоне военного конфликта вокруг Ирана РФ будет испытывать трудности в экспорте зерна, не оправдываются: с 1 по 10 марта, согласно мониторингу Российского зернового союза, за рубеж было отгружено 1,29 млн тонн пшеницы, что в 2,4 раза больше, чем за первую декаду марта прошлого года.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт основных зерновых культур вырос в 2,5 раза до 1,36 млн тонн. Ячменя было отгружено 38,4 тыс. тонн, кукурузы – 5,5 тыс. тонн. Год назад экспорта ячменя и кукурузы не было.

По словам аналитика, с 1 по 10 марта ежедневные отгрузки зерновых превысили уровень февраля на 21,6%, в том числе пшеницы – на 20%, составив 129,2 тыс. тонн против 81 тыс. тонн. "Причем за этот период был зафиксирован резкий рост отгрузок пшеницы нашим основным покупателям. В частности, в Египет отправлено 339 тыс. тонн, что в 4,9 раза больше, чем в первой декаде марта прошлого года, в Турцию – в 6,8 раза до 145 тыс. тонн", - сказала она.

Пшеница также отгружалась в Судан (60 тыс. тонн), такие же судовые партии были отправлены на Шри-Ланку, в Танзанию, Мозамбик, Кению. Ячмень и кукуруза экспортировались только в Турцию: 11,5 тыс. и 5,5 тыс. тонн соответственно. В прошлом году в это время отгрузок ячменя и кукурузы на турецкий рынок не было.

Говоря о поставках зерна в Иран, Тюрина сообщила, что в марте их не было, в феврале было отправлено 102 тыс. тонн ячменя и 114 тыс. тонн кукурузы.

Всего в первой декаде марта на экспорт отправлялись пять видов зерновых, зернобобовых и масличных культур. Год назад их было 18. Пшеницу отгружали 14 компаний против 19.

Число портов, через которые зерновые и зернобобовые культуры отправлялись в начале марта, сократилось до 9 с 16. Лидирует традиционно Новороссийск с ростом в 3,4 раза до 630,7 тыс. тонн. Рейдовая перевалка выросла в 2,4 раза до 257,5 тыс. тонн. Отгрузки через Тамань увеличилась в 2,3 раза до 140,7 тыс. тонн, через Туапсе – в 4,3 раза до 115,5 тыс. тонн, через Азов – в 2,9 раза до 80 тыс. тонн. "Такой рост объясняется тем, что крупные покупатели российского зерна активизировали закупки", - отметила эксперт.

Характеризуя ценовую ситуацию на рынке, Тюрина сообщила, что цены на европейскую пшеницу в первой декаде марта были стабильными – $245-246 за тонну. При этом стоимость американской пшеницы поднялась на 4,4% (на $9) до $263 за тонну. Российская пшеница (FOB Новороссийск) подорожала до $237 с $234 за тонну. "Дисконт цены российской пшеницы по сравнению с европейской достаточно хороший – $8-9 за тонну. Это один из факторов роста отгрузок в последнее время", - заявила она.

Цены производителей на пшеницу (4 класс) за этот период выросли на 100 рублей до 13 500 за тонну. В долларовом эквиваленте из-за валютных колебаний цена снизилась до $171,5 со $173,4 за тонну.

Российский зерновой союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

 Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

 Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 608 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });