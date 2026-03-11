Поиск

Сбербанк в феврале увеличил корпоративные кредиты на 1%, розничные – на 0,4%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в феврале увеличил корпоративное кредитование по РСБУ на 1%, портфель розничных кредитов – на 0,4%, говорится в пресс-релиза банка.

За два месяца корпоративный кредитный портфель Сбера показал снижение на 0,2%, розничный портфель вырос на 1,7%.

В феврале корпоративным клиентам было выдано кредитов на 1,8 трлн рублей, розничным – на 399 млрд рублей.

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц или на 2,5% с начала года, до 12,7 трлн руб. За месяц банк выдал 210 млрд рублей ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов снизился на 0,4% за месяц или на 0,7% с начала года – до 3,3 трлн рублей под влиянием сохраняющихся высоких ставок и действующих регуляторных ограничений. В феврале выдачи составили 161 млрд рублей.

Портфель кредитных карт снизился на 0,7% за месяц, до 2,5 трлн рублей. С начала года портфель вырос на 0,9%. Портфель автокредитов увеличился на 0,9% за месяц или на 2,3% с начала года и составил 0,7 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 2,7% (-0,03 п.п. за месяц), преимущественно за счет розничного портфеля.

Средства физических лиц увеличились на 2,1% за месяц или на 1% с начала года с валютной переоценкой (без учета этого фактора рост с начала года – 0,8%) и составили 33,4 трлн рублей.

Средства юридических лиц составили 13,3 трлн рублей, увеличившись на 7,2% за месяц или на 8,6% с начала года. На динамику данного показателя оказало влияние плановое накопление компаниями ликвидности в преддверии уплаты налогов, срок перечисления в бюджет которых пришелся на выходной день и был смещен с конца февраля на начало марта, поясняет банк.

