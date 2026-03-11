На британских фунтах изображения людей заменят флорой и фауной

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании на следующей серии банкнот вместо изображений известных людей разместят животных и другие характерные для страны сущности и явления природы, сообщил Банк Англии. Это решение было принято после общественных консультаций, проведенных в 2025 году.

"Тема природы получила наибольшее количество предложений в ходе прошлогодних консультаций, а также поддержку в фокус-группах, - сообщил регулятор. - ЦБ также посчитал, что изображения живой природы будут наиболее эффективны для разработки банкнот с защитными элементами, которые население может легко распознать и отличить".

Опрос о новом дизайне фунтовых банкнот Банк Англии начал в июле 2025 года. На выбор предлагались следующие типы изображений - значимые исторические личности, природа, архитектура и известные пейзажи, искусство/культура/спорт, инновации, значимые события. Также респонденты могли предложить свои идеи. При этом предлагаемые или одобряемые объекты для изображения должны быть символами Великобритании, находить отклик в обществе, быть важными для достаточно долгого периода времени, не служить поводом для конфронтации в обществе и должны быть достаточно разными, чтобы купюры нельзя было перепутать.

Банк Англии получил более 44 тысяч откликов разного формата - ответы в анкетах и письма, в том числе электронные. Оказалось, что 60% британцев поддерживают изображение явлений природы на банкнотах. Памятники архитектуры набрали 56%, великие британцы - 38.

Летом 2026 года Банк Англии проведет второй раунд консультаций, чтобы собрать мнения общественности о том, каких конкретно животных британцы хотели бы видеть на новых купюрах. При этом оговаривается, что изображения домашних животных пока исключаются. Новые банкноты для завершения дизайна могут также включать другие элементы природы, такие как растения и ландшафт.

Группа экспертов поможет составить список животных, из которых общественность сможет выбрать подходящие варианты.

Портрет монарха на купюрах останется.

До выхода нового поколения купюр пройдет несколько лет.