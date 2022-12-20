В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Карла III, которые поступят в обращение с середины 2024 года, сообщает во вторник Sky News.

"Я очень горд тем, что банк представил дизайн наших новых банкнот, на которых будет изображен портрет короля Карла III", - заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. Он отметил, что король станет вторым монархом, изображенном на купюрах банка.

На передней стороне новых купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов появилось изображение Карла III. Однако, как отмечает телеканал, больше дизайн никак не отличается от существовавших ранее банкнот.

Отмечается, что купюры с изображением покойной королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством, и банк будет выводить их из использования только по мере износа. Впервые портрет королевы появился на британских банкнотах в 1960 году.

Ранее в декабре в Великобритании поступили в обращение монеты достоинством 50 пенсов с портретом короля Карла III. Как и в случае с купюрами, монеты с портретом Елизаветы II останутся законным платежным средством.