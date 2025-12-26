Поиск

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Фото: Пресс-служба

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне - Саратовский автомобильный мост, теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев в Казани.

В широкое обращение обновленная банкнота может поступить после настройки оборудования банками и торгово-сервисными предприятиями, этот процесс обычно занимает год-полтора, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов на пресс-конференции в пятницу.

"В ближайшее время банкноты будут выданы кредитным организациям. После того, как произойдет настройка оборудования, этот процесс непростой, от года до полутора занимает, после этого, конечно, банкнота будет поступать в более широкое обращение. На это нужно время", - заявил Белов.

Он добавил, что, вероятно, это может произойти в 2027 году. При этом зампред не исключил, что модернизированная купюра в 1000 рублей может поступить в широкое обращение и раньше - в конце 2026 года - благодаря тому, что процесс настройки оборудования уже отлажен.

"Это третья банкнота обновленная, процесс налажен, он пойдет, скорее всего, быстрее. Будем надеяться, что, может быть, в конце 2026 года банкнота появится в широком обращении", - подчеркнул зампред ЦБ.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию общества. Предполагалось, что лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней (выпуска 2023 года), голосование проходило только за изображения на оборотной стороне.

Банк России в октябре 2023 года представил две обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Через несколько дней ЦБ сообщил о приостановке выпуска купюры в 1000 рублей для ее доработки (в широкое обращение она не поступила). О причинах остановки выпуска не сообщалось, но дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии относительно наличия и отсутствия различных культурных символов.

Обновленная банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс, отметил Белов.

Купюра 1000 рублей выпуска 2025 года является законным средством платежа на территории РФ и обязательна к приему по номинальной стоимости. Модернизированная банкнота будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года, отмечается в сообщении ЦБ.

Банк России Сергей Белов ЦБ РФ Нижний Новгород
