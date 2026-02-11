ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили свою оценку, впервые озвученную еще в августе 2025-го.

ОПЕК в актуальном отчете символически изменила прогноз мирового спроса на нефть в 2025 году - со 105,14 млн б/с до 105,13 млн б/с; сохранила ожидания по спросу в 2026 году на уровне 106,52 млн б/с, в 2027-м - на уровне 107,86 млн б/с (что предусматривает рост к прогнозному уровню 2026 года на 1,34 млн б/с).

По мнению аналитиков ОПЕК, страны, не входящие в ОЭСР, останутся главными драйверами увеличения мирового потребления нефти: в 2026 году на их долю придется 1,23 млн б/с прироста, в 2027-м - 1,24 млн б/с. В то же время, страны ОЭСР в текущем году добавят к приросту мирового нефтяного спроса только 150 тыс. б/с, в 2027-м - 110 тыс. б/с.

По предварительным данным за декабрь, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли к предыдущему месяцу на 6,5 млн баррелей - до 2,845 млрд баррелей. Это на 89,9 млн баррелей выше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 44,1 млн баррелей выше, чем в среднем за последние пять лет, но на 81 млн ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре выросли к ноябрю на 8,6 млн баррелей, до 1,481 млрд баррелей, нефти - снизились на 2,1 млн баррелей, до 1,363 млрд баррелей.