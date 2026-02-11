Поиск

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили свою оценку, впервые озвученную еще в августе 2025-го.

ОПЕК в актуальном отчете символически изменила прогноз мирового спроса на нефть в 2025 году - со 105,14 млн б/с до 105,13 млн б/с; сохранила ожидания по спросу в 2026 году на уровне 106,52 млн б/с, в 2027-м - на уровне 107,86 млн б/с (что предусматривает рост к прогнозному уровню 2026 года на 1,34 млн б/с).

По мнению аналитиков ОПЕК, страны, не входящие в ОЭСР, останутся главными драйверами увеличения мирового потребления нефти: в 2026 году на их долю придется 1,23 млн б/с прироста, в 2027-м - 1,24 млн б/с. В то же время, страны ОЭСР в текущем году добавят к приросту мирового нефтяного спроса только 150 тыс. б/с, в 2027-м - 110 тыс. б/с.

По предварительным данным за декабрь, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли к предыдущему месяцу на 6,5 млн баррелей - до 2,845 млрд баррелей. Это на 89,9 млн баррелей выше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 44,1 млн баррелей выше, чем в среднем за последние пять лет, но на 81 млн ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре выросли к ноябрю на 8,6 млн баррелей, до 1,481 млрд баррелей, нефти - снизились на 2,1 млн баррелей, до 1,363 млрд баррелей.

ОПЕК нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в декабре на 2% к ноябрю

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

В Минфине отметили неспешность работы над процедурой возврата иностранных компаний

Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

 Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

Реализация инвестпрограммы РЖД в 2025 году была на 3,5% ниже утвержденного объема

Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

 Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

 Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8375 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });