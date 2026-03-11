ОПЕК+ в феврале увеличила добычу нефти, но отстала от плана на 400 тысяч б/с
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в феврале увеличили добычу нефти на 354 тысячи баррелей в сутки к январю до 37,363 млн б/с, но этот уровень был почти на 400 тысяч б/с ниже разрешенного в рамках соглашения уровня (с учетом объемов компенсаций ранее недосокращенной добычи).
Как говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, в частности, Россия в феврале добыла 9,184 млн б/с, что на 56 тысяч б/с меньше, чем в январе. При этом в рамках соглашения Россия могла бы добывать 9,574 млн б/с (на 390 тысяч б/с больше).
Страны ОПЕК, участвующие в соглашении, в целом находились в рамках установленной квоты - их добыча выросла на 72 тысячи б/с - до 23,27 млн б/с. Ирак, которому в феврале нужно было компенсировать 110 тысяч б/с ранее недосокращенных объемов, был на 25 тысяч б/с выше оговоренного уровня, добыв 4,188 млн б/с.
Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении, в феврале нарастили добычу на 280 тысяч б/с - до 14,09 млн б/с (ниже плана на 430 тысяч б/с). При этом Казахстан, который в феврале должен был компенсировать 600 тысяч б/с ранее недосокращенной добычи, нарастил ее почти на 300 тысяч б/с к январю и был выше установленной планки на 522 тысячи б/с, добыв 1,49 млн б/с.
В целом все страны ОПЕК+, включая не ограничивающие нефтедобычу Иран, Венесуэлу и Ливию, в феврале увеличили производство на 445 тысяч б/с - до 42,7 млн б/с.
Ниже представлена таблица, в тысячах б/с
|Добыча, янв 2026
|Добыча, фев.2026
|Изм-е мес/мес
|необх добыча фев. 2026
|Изм-е к плану
|Алжир
|967
|973
|6
|971
|2
|Конго
|262
|270
|9
|277
|-7
|Экв.Гвинея
|52
|53
|1
|70
|-17
|Габон
|217
|216
|-1
|177
|39
|Ирак
|4 157
|4188
|31
|4163
|25
|Кувейт
|2 581
|2582
|1
|2580
|2
|Нигерия
|1 488
|1460
|-28
|1500
|-40
|Саудовская Аравия
|10 086
|10110
|24
|10103
|7
|ОАЭ
|3 389
|3419
|30
|3401
|18
|ОПЕК
|23199
|23271
|72
|23242
|29
|Азербайджан
|457
|458
|0
|551
|-93
|Бахрейн
|123
|139
|16
|196
|-57
|Бруней
|89
|89
|0
|83
|6
|Казахстан
|1 195
|1489
|293
|967
|522
|Малайзия
|336
|345
|9
|401
|-56
|Мексика
|1 434
|1436
|1
|1753
|-317
|Оман
|806
|809
|2
|806
|3
|Россия
|9 240
|9184
|-56
|9574
|-390
|Судан
|17
|22
|5
|64
|-42
|Южный Судан
|112
|122
|10
|124
|-2
|не-ОПЕК
|13 810
|14092
|282
|14519
|-427
|ОПЕК+
|37009
|37363
|354
|37761
|-398
|0
|0
|0
|0
|Иран
|3 142
|3176
|34
|Ливия
|1 304
|1281
|-23
|Венесуэла
|823
|903
|80
|ОПЕК+ (весь)
|42 276
|42 722
|445