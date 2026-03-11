ОПЕК+ в феврале увеличила добычу нефти, но отстала от плана на 400 тысяч б/с

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в феврале увеличили добычу нефти на 354 тысячи баррелей в сутки к январю до 37,363 млн б/с, но этот уровень был почти на 400 тысяч б/с ниже разрешенного в рамках соглашения уровня (с учетом объемов компенсаций ранее недосокращенной добычи).

Как говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, в частности, Россия в феврале добыла 9,184 млн б/с, что на 56 тысяч б/с меньше, чем в январе. При этом в рамках соглашения Россия могла бы добывать 9,574 млн б/с (на 390 тысяч б/с больше).

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении, в целом находились в рамках установленной квоты - их добыча выросла на 72 тысячи б/с - до 23,27 млн б/с. Ирак, которому в феврале нужно было компенсировать 110 тысяч б/с ранее недосокращенных объемов, был на 25 тысяч б/с выше оговоренного уровня, добыв 4,188 млн б/с.

Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении, в феврале нарастили добычу на 280 тысяч б/с - до 14,09 млн б/с (ниже плана на 430 тысяч б/с). При этом Казахстан, который в феврале должен был компенсировать 600 тысяч б/с ранее недосокращенной добычи, нарастил ее почти на 300 тысяч б/с к январю и был выше установленной планки на 522 тысячи б/с, добыв 1,49 млн б/с.

В целом все страны ОПЕК+, включая не ограничивающие нефтедобычу Иран, Венесуэлу и Ливию, в феврале увеличили производство на 445 тысяч б/с - до 42,7 млн б/с.

Ниже представлена таблица, в тысячах б/с