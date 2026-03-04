Страны ОПЕК+ в марте компенсируют на 90 тыс. б/с больше, чем планировалось ранее

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в сокращениях добычи восьми "добровольцев", представили новый график компенсаций ранее недосокращенной добычи, - эти объемы, которые должны дополнительно к квотам сократить участники, указаны с февраля по июнь 2026 года.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, всего объем компенсаций в этот период - 3,944 млн б/с.

По сравнению с действующим графиком, объемы компенсаций февраля, по подсчетам "Интерфакса", уменьшились на 62 тыс. с, а в марте - выросли на 90 тыс. б/с. Таким образом, если раньше предполагалось, что в марте добыча вырастет к февралю на 124 тыс. б/с, то теперь план предполагает снижение производства в марте на 24 тыс. б/с к февралю.

Основное влияние оказывают объемы Казахстана: если раньше предполагалось, что страна в марте компенсирует 549 тыс. б/с, а в феврале - 629 тыс. б/с, то теперь эти цифры - 619 и 602 тыс. б/с соответственно. Другой крупный "нарушитель", Ирак, раньше должен был компенсировать 135 тыс. б/с в феврале и 90 тыс. б/с в марте, а теперь - по 110 тыс. б/с каждый месяц.