ОПЕК+ в апреле сможет нарастить добычу нефти на 170 тыс. б/с

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Общая квота ОПЕК+ на апрель с учетом обновленных графиков компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, составит 37,902 млн баррелей в сутки (б/с), что на 170 тыс. б/с больше плана марта, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

Квота на текущий месяц из-за корректировок плана компенсаций была снижена на 37,823 млн б/с, до 37,732 млн б/с. Квота на февраль выросла с 37,699 млн б/с, до 37,761 млн б/с.

Таким образом, в марте общая квота альянса снизится к февралю на 29 тыс. б/с, хотя ранее ожидался рост производства на 124 тыс. б/с.

Объем сверхдобычи, которую необходимо компенсировать всем "нарушителям" с февраля по июнь, - 3,944 млн б/с. Месяцем ранее он составлял 4,333 млн б/с, но учитывал также компенсации за январь.

Общий план по компенсациям на февраль уменьшился на 62 тыс. б/с, до - 727 тыс. б/с. В остальные месяцы он увеличился: на март - на 90 тыс. б/с, до 793 тыс. б/с; апрель - на 87 тыс. б/с, до 793 тыс. б/с; май - на 111 тыс. б/с, до 818 тыс. б/с; июнь - на 43 тыс. б/с, до 850 тыс. б/с.

Основные изменения коснулись Казахстана - крупнейшего "должника": в феврале страна должна компенсировать 602 тыс. б/с (ранее 629 тыс. б/с), в марте - 619 тыс. б/с (ранее 549 тыс. б/с), в апреле - 650 тыс. б/с (ранее 569 тыс. б/с), в мае - 669 тыс. б/с (ранее 569 тыс. б/с), в июне - 700 тыс. б/с (ранее 669 тыс. б/с).

