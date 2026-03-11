Поиск

ЦБ РФ допустил новый рекорд по прибыли банков в 2027 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ дал первый прогноз по чистой прибыли банков на 2027 год: регулятор прогнозирует ее на уровне 3,7-4,2 трлн рублей, тем самым допуская обновления рекорда, который сектор показал в 2024 году (3,8 трлн рублей).

Банк России в среду опубликовал ежеквартальный обзор банковского сектора, в котором дает прогнозы на текущий и следующий годы.

По оценкам ЦБ, в 2027 году требования банков к компаниям могут вырасти на 8-13% (против ожидаемых 7-12% в 2026 году), ипотечные кредиты - на 10-15% (6-11% в 2026 году), потребительские кредиты - на 6-11% (4-9% в 2026 году).

Средства клиентов в следующем году могут показать прирост на 7-12% против прогнозируемых 5-10% по итогам 2026 году.

Ранее ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2026 год до 3,3-3,8 трлн рублей с 3,1-3,6 трлн рублей с учетом уточнения диапазона по чистой процентной марже.

"Полагаем, что растущие в том числе за счет масштабов бизнеса основные доходы уравновесят повышенный уровень кредитных потерь в корпоративном сегменте и позволят банкам заработать в текущем году прибыль, сопоставимую с той, что была в 2024-2025 годах", - говорится в обзоре.

В 2025 году банки заработали чистую прибыль в размере 3,5 трлн рублей.

