ЦБ сохранил прогноз по росту средств клиентов в банках на 2026 год на уровне 5-10%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз по росту средств клиентов в банках в 2026 году на уровне 5-10% , говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор".

Ожидаемые темпы прироста средств в 2026 году снизятся по сравнению с прошлым годом (+12% в 2025 году), так как по мере смягчения денежно-кредитных условий клиенты банков будут активнее рассматривать альтернативные инвестиции с более высокой доходностью, сказано в обзоре.

Рост средств клиентов в банках в 2027 году регулятор прогнозирует на уровне 7-12%.

Прирост средств клиентов IV квартале 2025 года ускорился до 6,1% (+7,5 трлн рублей) после 3,2% кварталом ранее. Средства населения увеличились на 7,2% (+4,5 трлн рублей) после роста на 1,4% в III квартале). Основной прирост традиционно пришелся на декабрь: государство авансировало январские социальные платежи, а компании выплачивали годовые бонусы, отмечает ЦБ.

Корпоративные средства увеличились на 4,9% (+3 трлн рублей) после роста на 5,1% в III квартале 2025 года благодаря поступлениям на рублевые счета, в том числе нефтегазовых компаний и исполнителей госзаказов.

Прирост средств на счетах эскроу в IV квартале замедлился до 2% (+0,1 трлн рублей) по сравнению с 6,4% в III квартале (+0,4 трлн рублей). Это связано со значительным объемом раскрытий данных счетов (примерно на 1,8 трлн рублей за IV квартале после около 0,9 трлн рублей за III кв.) в связи с традиционным для конца года массовым вводом жилья в эксплуатацию, говорится в обзоре.

