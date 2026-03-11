Поиск

Рынок акций РФ в среду консолидировался ниже 2855п по индексу МосБиржи

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду консолидировался в боковике при смешанной динамике blue chips - попытки роста вслед за отскоком нефти (фьючерс на Brent поднялся к $92 за баррель) завершились выборочной фиксацией прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с мировых сырьевых и фондовых площадок. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2855 пунктов после локального роста днем выше 2870 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2854,05 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1137,11 пункта (-0,4%); лидерами роста выступили акции "Совкомфлота" (+5,3%), "НОВАТЭКа" (+3,5%) и "ФосАгро" (+2,2%), аутсайдерами - бумаги ПАО "Группа Позитив" (-2,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,1%), акции "Полюса" (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 марта, составил 79,068 руб. (+32,84 копейки).

Новость дополняется

