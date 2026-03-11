Поиск

Совокупная чистая прибыль российских страховщиков в 2025 году выросла на 8,5%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2025 года увеличилась по сравнению с 2024 годом на 8,5% и составила 502,3 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" (за IV квартал прошлого года).

Показатель чистой прибыли российских страховщиков за 2024 год демонстрировал увеличение в 1,5 раза и достиг рекордных на тот момент 462 млрд рублей, согласно данным ЦБ.

"Основной вклад в улучшение финансового результата внесла прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности. Это в первую очередь связано с повышением процентных доходов на фоне роста доли облигаций в активах страховщиков, которое перекрыло убыток от отрицательной валютной переоценки активов", прокомментировал регулятор итоги прошлого года.

Согласно страховой статистике ЦБ за 2025 год, активы страховых компаний по состоянию на 31 декабря прошлого года составили 6,8 трлн рублей, увеличившись за год на 7,2%. Совокупный капитал игроков сектора на ту же дату достиг 1,96 трлн рублей (+18,6% к уровню на 31 декабря 2024 года).

Прибыль страховых компаний за 2025 год до налогообложения составила 625,2 млрд рублей, увеличившись на 15,7% по сравнению с 2024 годом.

