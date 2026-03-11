ЦБ отметил сокращение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году на 3,6%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизился на 3,6%, сообщается в докладе Банка России "Региональная экономика".

"Представители этой отрасли чаще, чем других, отмечали ограничивающее воздействие недостатка собственных средств. В этих условиях предприятия, инвестировавшие в 2025 году, в качестве главного стимулирующего фактора выделили меры государственной поддержки", - отметил ЦБ.

В частности, благодаря крупной субсидии в рамках региональной программы проведена реконструкция производства уральской птицефабрики, что позволило увеличить выпуск мяса птицы на предприятии на 75%.

На юге предприятие за счет субсидий приобрело сельхозтехнику и обновило насаждения виноградников, что способствовало росту урожайности. Кроме того, компания получила льготный кредит на строительство здания для хранения и переработки винодельческой продукции. В 2025 году она также реализовала импортозамещающий проект по производству и ремонту дубовых бочек, который, по ее оценкам, закроет около половины потребности российского рынка в этой продукции.

Как сообщается в докладе, опрошенные в различных отраслях предприятия прогнозируют, что по итогам 2026 года инвестиции в основной капитал в номинальном выражении увеличатся, но темпы роста будут невысокими. Этому во многом будет способствовать инерция от реализации уже начатых инвестиционных проектов. Например, в Тверской области производитель молочной продукции продолжает реализацию проекта по формированию нового аграрного кластера в регионе.