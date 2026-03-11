Поиск

Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2025 году сократилась на 3,9% до 27,1 трлн руб.

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в 2025 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в декабре 2025 года сальдированная прибыль предприятий составила 1 трлн 642,7 млрд рублей, увеличившись на 30,7% относительно декабря 2024 года (1 трлн 257,0 млрд рублей).

По итогам 2025 года 46,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 35 трлн 968,5 млрд рублей (снижение на 1,3% к 2024 году), убыток получили 17,2 тыс. организаций на сумму 8 трлн 895,6 млрд рублей (рост на 7,5% к 2024 году). Доля организаций, получивших прибыль в 2025 году, составила 72,9%, (в 2024 году – 74,5%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых за 2025 год упала на 51,2% и составила 3 трлн 315,8 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель упал на 63,9% до 1 трлн 931,2 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за 2025 год повысилась на 6,6% и составила 10 трлн 052,5 млрд рублей. В том числе в металлургических производствах сальдированная прибыль в 2025 году выросла на 45% до 2 трлн 461,6 млрд рублей, в сфере производства химических веществ и химпродуктов выросла на 51,0% до 1 трлн 514,1 млрд рублей. При этом сальдированная прибыль в сфере производства кокса и нефтепродуктов снизилась в 2025 году на 16,5% до 2 трлн 275,5 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль в 2025 году сложилась на уровне 1 трлн 750,1 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль снизилась на 10,4% и составила 2 трлн 573,0 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам прошлого года сложилась на уровне 643,8 млрд рублей (снижение на 11,8%), в строительстве – 881,2 млрд рублей (рост на 57,5%), в сфере транспортировки и хранения – 1 трлн 873,1 млрд рублей (рост на 4,5%), в сфере информации и связи – 1 трлн 200,5 млрд рублей (рост на 14,6%), в сфере финансовой и страховой деятельности – 2 трлн 084,2 млрд рублей (рост на 53,7%).

Росстат
