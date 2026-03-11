Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню в ожидании новостей о бюджетном правиле

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В среду на торгах на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню в ожидании новостей о планируемых правительством параметрах ужесточения бюджетного правила.

К 19:00 юань подорожал на 3,25 копейки, до 11,5215 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России повысил официальный курс доллара с 12 марта на 32,84 копейки, до 79,968 рубля/$1, и поднял курс евро на 3,99 копейки, до 91,9378 рубля./EUR1.

"Рубль в среду немного подешевел в паре с юанем, пара "юань-рубль" второй день торговалась выше отметки 11,5, обновив максимум с середины декабря. Краткосрочно в предыдущие дни рубль получил поддержку от взлета цен на нефть, однако сейчас участники рынка не проявляют особой активности перед тем, как Минфин сообщит новую цену отсечения нефти по бюджетному правилу. Сейчас она составляет $60 за баррель, полагаем, что эта отметка будет понижена примерно до $50-55 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Федеральный бюджет за первые два месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

В январе, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 1,718 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Таким образом, в феврале наблюдался дефицит, который можно оценить примерно в 1,7 трлн рублей. По данным Федерального казначейства, в январе дефицит составил 1,629 трлн рублей. Сопоставление с этим показателем дает оценку дефицита в феврале порядка 1,8 трлн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что показатели федерального бюджета на 2026 год из-за внешней конъюнктуры могут быть несколько скорректированы. "Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены", - сказал он. Помимо этого, министр сообщил, что правительство рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал Силуанов в конце февраля.

По его словам, основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства.

Недавно, в 2025 году, было объявлено о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Цены на нефть эталонных марок замедлили рост вечером в среду. Инвесторы оценивают планы Международного энергетического агентства (МЭА), отчет ОПЕК, данные о запасах в Соединенных Штатах и перспективы конфликта на Ближнем Востоке.

К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 5,4% до $92,5 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 5,34%, до $87,89 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил в телефонном интервью Axios, что война с Ираном скоро кончится, поскольку американские военные уничтожат все намеченные цели и там практически нечего будет атаковать. Тем не менее страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за боевых действий.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей - до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 117 тысяч баррелей после увеличения на 1,564 млн баррелей неделей ранее и обновили максимум с августа 2024 года.

Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,53 млн б/с, говорится в опубликованном в среду ежемесячном отчете ОПЕК. Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили оценку, впервые представленную еще в августе прошлого года.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 11 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 4 базисных пункта - до 15,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду повысилась на 1 базисный пункт и составила 15,37%, версии на 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт - до 15,9% и 16,72% годовых.