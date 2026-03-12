Поиск

Выручка РФ от экспорта детского питания в 2025 году превысила $168 млн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала расфасованного детского питания на сумму свыше $168 млн, что на 1% больше, чем в 2024 году. Этот показатель стал рекордным, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт составил 27,5 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

В топ-5 импортеров вошли Узбекистан (около $48 млн), Казахстан (более $33 млн), Таджикистан (более $20 млн), Белоруссия (более $13 млн), Вьетнам (около $12 млн).

Кроме того, в 2025 году РФ начала поставки детского питания в Иран и Албанию, возобновила экспорт в Ирак после перерыва с 2020 года и Сербию – с 2021 года.

Всего же российское детское питание отгружалось в более 25 стран мира.

Банк России отметил ожидаемое замедление экономической активности в начале года

BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

Туроператоры скоро завершат вывоз организованных туристов в Россию из третьих стран

РНПК сохраняет защиту по военным рискам для уже находящихся на Ближнем Востоке судов без доплат

UKMTO сообщило о шести атаках Ирана на суда за сутки в Персидском заливе

Цена Brent поднялась выше $98 за баррель

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Сбербанк подал ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

Источник сообщил, что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

