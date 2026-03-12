РНПК сохраняет защиту по военным рискам для уже находящихся на Ближнем Востоке судов без доплат

Об уточненном подходе к перестрахованию рисков РНПК уведомила контрагентов

Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, дочерняя компания Банка России) продолжает предоставлять необходимую емкость российским цедентам, осуществляющим страхование морских судов и грузов, на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в РНПК.

"При этом РНПК не будет взимать никаких доплат со страховщика за перестрахование военных рисков в рамках облигаторных программ перестрахования", - подчеркнули в компании.

Об уточненном подходе к перестрахованию рисков в зоне повышенной опасности РНПК уведомила контрагентов. 3 марта 2026 года РНПК направила страховщикам уведомление (нотис), подтверждающее, что все российские грузы и суда, которые уже находятся в опасном регионе Персидского и Оманского заливов, будут безусловно защищены от военных рисков, и страховщику нужно лишь уведомить о них перестраховщика.

Факт встречного уведомления - ключевой в отношениях страховщиков и судовладельцев, подчеркнули в компании.

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в зоне Персидского залива, Ормузского пролива и части Оманского залива, "РНПК не планирует менять стоимость перестраховочной защиты по морским и грузовым рискам, включая военные, в целях поддержки интересов РФ в регионе", пояснили агентству в компании.

Таким образом, РНПК предоставляет "полное покрытие по программам перестрахования грузов, каско судов и ответственности судовладельцев в объеме, обеспечивающем выполнение требований международных конвенций, а также требований локального законодательства принимающей стороны, если таковые имеются, включая военные риски и терроризм". Это делается с целью сохранения непрерывности экспортных поставок грузов российского происхождения, а также для выполнения иных задач в соответствии с назначением судна.

"Мы приняли решение сохранить все действующие условия перестрахования для российских страховщиков, не меняя при этом наших тарифов. Это поможет российским компаниям продолжить свою экспортно-импортную деятельность в штатном режиме, не допустив сбоя поставок нефтепродуктов и продовольствия по заключенным ранее контрактам с зарубежными партнерами", - прокомментировал решение перестраховщика президент - председатель правления РНПК Наталья Карпова.

Для судовладельцев, которым только предстоит уточнять вопрос о страховой и перестраховочной защите для будущих рейсов в опасную зону, вопрос будет рассматриваться индивидуально.

"Что касается новых судозаходов и отправок в опасный регион, то в соответствии с условиями нотиса после 00 часов 10 марта 2026 РНПК будет оценивать и предоставлять покрытие военных рисков индивидуально, с учетом актуального уровня риска, маршрута, типа груза и прочих факторов, влияющих на риск, - сообщили в РНПК агентству. - Если говорить об облигаторных программах перестрахования, то, оценивая риск и возможность использования страховщиком облигаторной емкости, РНПК не определяет и не диктует стоимость такого покрытия. Это остается на усмотрение конкретного страховщика".

Решение о порядке обеспечения перестраховочной защиты в опасной зоне было принято перестраховщиком с учетом информации в СМИ о резком повышении тарифов и отмене крупнейшими мировыми страховыми компаниями действия страхового покрытия в отношении военных рисков для судов, находящихся в Ормузском проливе.

АО "РНПК" - ведущий национальный перестраховщик на российском страховом рынке. Компания создана в 2016 году на основании "Закона об организации страхового дела" по решению совета директоров ЦБ для обеспечения стабильной работы страхового сектора в сфере перестрахования рисков, защиты рисков юридических и частных лиц. ЦБ принадлежит 100% акций компании, оплаченный уставный капитал составляет 21,3 млрд рублей. ЦБ предоставлены РНПК гарантии по расширению капитала при необходимости до 750 млрд рублей.

После исхода традиционных партнеров российских страховщиков по перестрахованию из России в 2022 году РНПК сохраняет лидирующее и практически монопольное положение в сегменте перестрахования на российском рынке, компания обеспечивает перестрахование крупных рисков.