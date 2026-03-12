Поиск

Honda ухудшила прогнозы на фингод, может списать до $15,7 млрд

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Honda Motor Co. ухудшила прогнозы основных финансовых показателей на текущий фингод, завершающийся в марте, и теперь ожидает получить операционный убыток от 270 млрд до 570 млрд иен ($1,7-3,6 млрд), тогда как ранее ожидалась прибыль в размере до 550 млрд иен, сообщил автопроизводитель.

По новому прогнозу, чистый годовой убыток компании составит 420-690 млрд иен. Предыдущий прогноз предусматривал прибыль до 300 млрд иен.

Honda может зафиксировать списания в размере до 2,5 трлн иен ($15,7 млрд) в связи с пересмотром стратегии в сегменте электромобилей. В частности, компания прекратит разработку трех моделей электрокаров в Северной Америке.

Также негативными факторами для компании стали импортные пошлины в США и сокращение продаж в Китае.

С начала года капитализация Honda сократилась на 5,7%, тогда как японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 8,2%.

Honda США Китай Япония
