UKMTO сообщило о шести атаках Ирана на суда за сутки в Персидском заливе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Персидском заливе за последние сутки атакам Ирана подверглись шесть коммерческих судов, три из них получили серьезные повреждения, по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Среди наиболее пострадавших два танкера - Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов были атакованы катерами-беспилотниками вблизи Ирака. Они получили серьезные повреждения. Как сообщала CNN, один человек погиб, еще 38 были спасены с танкеров в территориальных водах Ирака, загоревшихся в результате нападения на них.

По данным UKMTO, в четверг в 35 км к северу от порта Джабаль-Али (ОАЭ) Иран нанес удар по контейнеровозу, на котором возник пожар.

Близ Ормузского пролива 11 марта был нанесен ракетный удар по сухогрузу Mayuree Naree под таиландским флагом. Произошел мощный взрыв и начался пожар в машинном отделении. 20 членов команды были спасены оманскими ВМС, еще три человека числятся пропавшими без вести. Сухогруз получил значительные повреждения.

Также ударам подверглись контейнеровоз у берегов Рас-эль-Хаймы (ОАЭ) и сухогруз у берегов Дубая (ОАЭ). На них вспыхнули пожары, никто из экипажа ранений не получил.

По данным CNN, с начала конфликта под иранские удары в районе Персидского залива попали уже 13 коммерческих судов.

