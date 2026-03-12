Поиск

Грузия вместо запрета импорта иномарок старше 6 лет резко повысит пошлину на их ввоз

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство Грузии отказалось от планов запретить импорт в страну легковых автомобилей старше 6 лет, но введет повышенную таможенную пошлину на их ввоз, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Вместо запрета на импорт будет введен таможенный сбор в размере 4,5 лари (на 1 куб. см объема двигателя - ИФ) на транспортные средства старше 6 лет", - сказал он.

Сейчас стандартная пошлина при ввозе легковых автомобилей в Грузии составляет 0,8 лари/1 куб. см объема двигателя.

"Мы внесли определенные корректировки в это решение, которое было основано на интересах соответствующих частных предприятий и интересах наших граждан и широко обсуждалось в обществе", - отметил Кобахидзе.

12 февраля он заявлял, что с 1 апреля будет запрещен ввоз в Грузию легковых автомобилей старше 6 лет. "В последние годы количество транспортных средств в Грузии значительно и резко возросло. В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тысячи автомобилей, а по данным текущего года эта цифра превысила 2 миллиона. Мы видим масштабы роста. Такое увеличение количества транспортных средств приводит, с одной стороны, к пробкам, а с другой - к ухудшению экологической ситуации. Соответственно, мы считаем, что здесь также необходимо принять очень важные меры. Это важно для экологии, для здоровья людей и для обеспечения комфортного передвижения населения", - говорил тогда премьер-министр.

Такое решение правительства вызвало широкую дискуссию в грузинских СМИ, которые со ссылкой на импортеров заявляли, что это приведет к сокращению грузинского авторынка вдвое.

Импорт и экспорт легковых автомобилей занимают первое место в структуре внешней торговли Грузии.

В 2025 году Грузия импортировала легковые автомобили на $3,87 млрд (рост на 11,5% к уровню 2024 года), что составляет 20,9% от общего объема импорта страны. Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в прошлом году вырос на 16% - до $2,8 млрд, на его долю приходится более 38% грузинского экспорта.

Основной импорт осуществляется из США, Японии и Германии, а основными направлениями реэкспорта в 2025 году были Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Официальный курс на 12 марта - 2,73 лари/$1.

Грузия Ираклий Кобахидзе США Германия Япония
