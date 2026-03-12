Поиск

Резиденты "Сколково" смогут сохранить ИТ-ипотеку

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Льготная ставка по ипотеке сохранится для сотрудников компаний-резидентов "Сколково" и инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), оформивших кредит до 31 декабря 2025 года. Соответствующий проект решения, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как пояснили в Минцифры, согласно принятым в конце 2025 года поправкам в Налоговый кодекс РФ, с 1 января 2026 года для резидентов "Сколково" установлены ограничения по совмещению профильных налоговых льгот и преференций для ИТ-компаний. Основные правила налогового законодательства предполагают возможность применения только одного льготного режима. При этом для компаний-резидентов долгое время существовало исключение.

Вместе с тем ИТ-организации, планирующие в 2026 году воспользоваться льготным режимом налогообложения для резидентов "Сколково" и участников ИНТЦ, перестанут с 2027 года соответствовать условиям программы льготной ИТ-ипотеки, говорится в пояснительной записке к проекту.

"В этой ситуации сотрудники таких организаций, уже оформившие льготную ипотеку, оказались в зоне риска. Так, если работодатель с 2026 года выбрал бы налоговый режим для компаний-резидентов "Сколково", то его работники смогли бы сохранить льготную ставку по ИТ-ипотеке только до декабря 2027 года, после чего процент по ипотеке был бы изменён на рыночные условия, так как одним из условий ИТ-ипотеки является применение ИТ-льгот работодателем заёмщика, которому работодатель перестаёт соответствовать при выборе преференций, предусмотренных для резидентов "Сколково" и инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ)", - поясняется в сообщении Минцифры.

Подготовленный министерством проект позволит сотрудникам ИНТЦ и компаний-резидентов "Сколково", оформивших ИТ-ипотеку до конца 2025 года, сохранить льготную ставку, уточнили в Минцифры.

По данным Минцифры, на сегодняшний день ИТ-ипотекой воспользовались порядка 95 тыс. специалистов на общую сумму кредитов свыше 820 млрд рублей. До 2030 года в рамках программы планируется поддержать не менее 160 тыс. сотрудников ИТ-отрасли.

Минцифры
