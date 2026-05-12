Brent подорожала до $104,91 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать во вторник на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против страны, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп заявил журналистам, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже не дочитал их. Он подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передает Press TV.

К 8:20 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,67%) до $104,91 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,92 (2,88%), до $104,21 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,88 (0,9%), до $98,95 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,65 (2,78%), до $98,07 за баррель.

"Оптимизм по поводу скорого заключения соглашения ослабевает, и если мы не видим возможности заключения сделки к концу мая, то риск дальнейшего роста цен на нефть определенно остается актуальным", - отмечает руководитель команды аналитиков по энергетическому сектору DBS Bank Сувро Саркар.