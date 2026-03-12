Внешнеторговый дефицит США в январе сократился на 18,2%, сильнее прогноза

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в январе снизился на 18,2% относительно предыдущего месяца и составил $54,5 млрд, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $72,9 млрд, а не $70,3 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения до $66,6 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

Объем экспорта в январе вырос на 5,5% и достиг рекордных $302,1 млрд. В том числе экспорт товаров повысился на $14,6 млрд и составил $195,5 млрд. Увеличились поставки за рубеж золота и других драгметаллов, пассажирских самолетов, а также компьютеров и комплектующих к ним.

Экспорт услуг вырос на $1,2 млрд - до $106,7 млрд.

Между тем импорт уменьшился на 0,7%, составив $356,6 млрд. Закупки товаров сократились на $2,8 млрд (до $277,3 млрд), в том числе снизился импорт фармацевтической продукции, автобусов, легковых и грузовых автомобилей и запасных частей к ним.

Импорт услуг повысился на $0,2 млрд - до $79,3 млрд.

Дефицит в торговле товарами в январе снизился на $17,5 млрд - до $81,8 млрд, в то время как профицит в сфере услуг увеличился на $1 млрд и достиг $27,3 млрд.

Дефицит в торговле товарами с Европейским союзом сократился на $5 млрд (до $6,1 млрд), с Китаем - вырос на $0,1 млрд (до $12,5 млрд). Профицит в торговле с Великобританией поднялся на $3,2 млрд (до $7 млрд).