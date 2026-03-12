Банки РФ в феврале сократили розничные кредиты

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Динамика банковских требований к населению в феврале, по оперативным данным, была отрицательной, требования к компаниям показали рост не выше 1%, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

Регулятор также отмечает, что в феврале, по оперативным данным, наблюдался положительный приток рублевых средств населения в банки, сопоставимый со значением за аналогичный месяц 2025 года. В большей степени он был характерен для текущих счетов, в срочном сегменте увеличение остатков по величине было сопоставимо с январским показателем.