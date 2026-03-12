Рынок акций РФ в четверг превысил 2870 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг вырос на фоне отскока мировых цен на нефть (фьючерсы на Brent поднялись в район $100 за баррель) из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи превысил 2870 пунктов, при этом динамика blue chips оказалась смешанной на фоне выборочной фиксации прибыли игроками.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2872,08 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1144,3 пункта (+0,6%). Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Роснефти" (+2,1%), "Совкомфлота" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 марта, составил 79,0671 руб. (-0,09 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,4% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), "Хэдхантера" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Русала" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Эн+ груп" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2025 году снизилась по сравнению с 2024 годом на 42% (до 145,8 млрд рублей), выручка уменьшилась на 11,8% (до 1,38 трлн рублей), валовая прибыль - на 25,1% (до 333,58 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО в 2025 году составила 158,62 млрд руб. против 306,14 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщается в отчете компании. При этом результат оказался выше консенсус-прогноза на уровне 143,83 млрд рублей. Чистая прибыль "Татнефти" во втором полугодии составила 100 млрд рублей, что на треть ниже результата аналогичного периода предыдущего года.

Подешевели акции "Северстали" (-1,4%), банка "Санкт-Петербург" (-1,3%), "ММК" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "НЛМК" (-0,8%), "ДОМ.РФ" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), ПАО "Южуралзолото" (-0,6%0, "Полюса" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Представители США и России встретились в среду в американском штате Флорида, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, включая специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума", - написал Уиткофф в соцсети X. Он добавил, что делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Тем временем в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ, сообщается, что экономическая активность в РФ в начале 2026 года ожидаемо замедлилась.

Перенос повышения НДС и других налогов и сборов в цены, судя по инфляции за январь и недельным данным за февраль, в целом закончился, значимые вторичные эффекты от налоговых новаций малозаметны, отмечает в бюллетене ЦБ РФ. Департамент ЦБ оценивает реализовавшийся масштаб переноса прямого повышения НДС в цены в январе в 0,3-0,4 процентного пункта (из прироста цен месяц к месяцу с сезонной корректировкой на 1,1%). Вторичные эффекты от ускорения цен в январе могут быть небольшими, но ДКУ пока должны быть жесткими, считают аналитики ЦБ РФ.

Тема взаимодействия России и США на энергетических рынках является фактором стабилизации на этих площадках, она обсуждается в ходе диалога двух стран, но пока рано говорить об эффективном взаимодействии в этой сфере, заявили в Кремле. "Очевидно, что взаимодействие между РФ и США, в том числе и на энергетических рынках, может и должно являться важным фактором по стабилизации этих рынков", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, обсуждалась ли тема снятия нефтяных санкций и взаимодействия на энергетических рынках в ходе контактов спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими представителями во Флориде. Представитель Кремля отметил при этом: "В настоящий момент говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается".

Комментарии аналитиков

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, поддержку индексу МосБиржи оказывает ситуация с блокировкой Ормузского пролива, которая способствует росту на сырье. В четверг нефть снова достигла отметки $100 за баррель. При этом дополнительным фактором поддержки для экспортеров выступает сдержанное ослабление рубля, в частности из-за прекращения продаж валюты в рамках бюджетного правила Банком России и на ожиданиях модификации бюджетного правила.

В Банке России отмечают, что перенос повышения НДС в цены в целом закончился, вторичные эффекты могут быть небольшими, что является аргументом в пользу снижения ставки ЦБ на заседании 20 марта.

Менеджмент "Ренессанс страхования" (-0,5%, до 92,94 руб.) рекомендовал выплату финальных дивидендов за 2025 год в размере 5,9 руб. на акцию. "Делимобиль" отчитался о чистом убытке в 3,7 млрд руб.

Фундаментально важным вопросом для российского рынка остается достижение договоренностей по Украине. По словам представителя американской стороны, трехсторонние переговоры могут пройти на следующей неделе, отметил Алексеев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, мировой рынок нефти продолжает лихорадить из-за ситуации на Ближнем Востоке, цена Brent снова вышла на трехзначный уровень. Рубль ослаб до годовых минимумов, что вкупе с повышением сырьевых цен формирует крайне благоприятную конъюнктуру для экспортеров и их акций.

Власти Ирана заявили, что Ормузский пролив будет и дальше блокирован, чтобы "оказать давление на врагов". В Минэнерго США сообщили, что судоходство в районе может возобновиться через 14 дней. В свою очередь МЭА и страны G7 договорились высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов для борьбы с ценовым шоком. Этого объема хватит примерно на три недели простоя поставок через пролив, полагает эксперт.

Новости внутреннего рынка поддержали оптимизм инвесторов. В бюллетене Банка России "О чем говорят тренды" регулятор констатировал прекращение роста цен, вызванного повышением НДС. Теперь в фокусе будут пятничные релизы Росстата - отчет по недельной инфляции и ИПЦ за февраль. "Совкомбанк" и "Совкомфлот" в пятницу опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2025 год. В условиях приближения выходных участники торгов могут проявлять сдержанность. Тем не менее нельзя исключать попыток обновления годовых вершин. Прогноз по индексу МосБиржи на конец недели - колебания в коридоре 2820-2920 пунктов, считает Шепелев.

По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, закрытие Ормузского пролива создает угрозу заполнения нефтехранилищ в ближайшие недели у ключевых экспортеров нефти в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранит цены на нефть на высоких значениях. В итоге реализовывается отскок нефти в область $95,75-103,22 за баррель (текущий максимум для Brent составил $101,59). Пока нет слома локального минимума $81,16 за баррель, контроль за рынком остается на стороне покупателей, полагает эксперт.

Тем временем запасы алюминия на Лондонской бирже быстро истощаются из-за проблем с поставками с Ближнего Востока (сейчас российский алюминий занимает более 90% ликвидной части запасов биржи). Япония и Корея просят Россию о поставках этого металла. МЭА и G7 согласились высвободить рекордные 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов для борьбы с резким ростом цен на нефть. США высвободят 172 млн баррелей нефти. Поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней. Министр энергетики США подчеркнул, что в течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей, что на 20% превышает объем высвобождения. Великобритания присоединилась к членам МЭА и высвободит из резервов 13,5 млн баррелей нефти. Южная Корея поставит 22 млн баррелей нефти, отметил Мамонтов.

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на уровне 1,38 млн баррелей в сутки, в 2027 году - на уровне 1,34 млн б/с. Согласно данным Bloomberg, поставки СПГ из Катара не осуществляются уже 5 дней, это рекордный перебой с 2008 года. Танкеры, перевозящие российскую нефть, могут быть выведены из-под санкций США для стабилизации нефтяного рынка, напомнил представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ получает поддержку от очередного витка роста цен на нефть.

Помимо нефтяных бумаг растут акции "Совкомфлота" и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+1,3%) - очевидно на надеждах на увеличение экспорта российских товаров на фоне перебоев с их поставками на Ближнем Востоке, хотя страны "Большой семерки" заявили об актуальности санкций против России.

"Совкомфлот" в пятницу также готовится представить финансовые результаты по МСФО за 2025 год. В августе прошлого года в компании не исключили выхода на скорректированную чистую прибыль по итогам 2025 года и возвращения к стабильной выплате дивидендов. При этом за девять месяцев "Совкомфлот" зафиксировал убыток в размере $398 млн против прибыли $504,9 млн годом ранее. Таким образом, даже если компании удастся осуществить годовые выплаты, вряд ли их размер в условиях высоких процентных ставок в РФ может стать определяющим фактором для инвесторов. Ближневосточный кризис начала 2026 года однако может сыграть "Совкомфлоту" на руку, считает аналитик.

Западные фондовые площадки в условиях ближневосточного конфликта остаются в режиме ухода от риска. Цены на энергоносители, несмотря на объявленные крупнейшими странами меры, вновь стремятся к недавним максимумам, что подчеркивает актуальность рисков замедления всей мировой экономики в случае разгара инфляции. Индексы МосБиржи и РТС пока не преодолели сопротивлений 2880 пунктов и 1150 пунктов соответственно, на этот раз получив поддержку главным образом со стороны сырьевого сектора. Энергетическое ралли однако пока не может вывести российский рынок из диапазона. В пятницу от инфляционных данных по РФ за февраль ожидают замедления темпов роста потребительских цен с 6% до 5,7% год к году - умеренно позитивный сигнал перед заседанием ЦБ РФ на следующей неделе, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,5-0,8%) и Штаты (индексы к 18:50 по Москве снизились на 1,1-1,3% во главе с Nasdaq).

Инфляционные ожидания австралийцев в марте повысились до максимальных с июля 2023 года 5,2% с 5% месяцем ранее, сообщил Институт Мельбурна. На следующей неделе состоится очередное заседание Резервного банка Австралии (RBA), который в феврале поднял процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 3,85%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в четверг цены выросли на фоне очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке; цена Brent локально превышала $101 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в четверг составила $99,31 за баррель (+8% и +4,8% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $94,86 за баррель (+8,7% и +4,6% накануне).

Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ. При этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его больше беспокоит предотвращение появления у Ирана ядерного оружия, чем рост цен на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои поставок нефти из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. Накануне страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Для достижения мира на Ближнем Востоке необходимы выплаты репараций Ирану, а также предоставление ему гарантий безопасности, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. "Единственный способ прекратить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии против будущей агрессии", - написал иранский президент в среду в соцсети Х.

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в четверг, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления. "В своем телевизионном обращении Хаменеи призвал к национальному единству и сказал, что Ормузский пролив останется закрытым с целью оказать давление на врагов Ирана", - передает телеканал "Аль-Джазира".

"В своем первом выступлении он сказал, что все базы США в регионе следует немедленно закрыть, иначе они подвергнутся атакам", - передает телеканал.

Накануне иранский подводный беспилотник атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в четверг выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,9% и +5,8% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,9% и +9,3% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+9% и +5,7% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+7,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,8%), ПАО "Теплант Восток" (+3,1%), "Акрона" (+2,5%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-8,3%), ПАО "Мосгорломбард" (-2,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,53 млрд руб. (из них 10,83 млрд руб. пришлось на акции "Роснефти", 9,87 млрд руб. на бумаги "НОВАТЭКа" и 5,15 млрд руб. на акции "ЛУКОЙЛа").