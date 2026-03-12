Поиск

РФ нарастила экспорт сжиженного газа в 2025 году на 2%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России по итогам 2025 года увеличился на 2,3% - до 3,86 млн тонн, подсчитали в исследовательской группе "Петромаркет".

По оценке аналитиков, наибольший объем поставок пришелся на Турцию - 904,1 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2024 году. Китай увеличил импорт российских СУГ более чем вдвое - с 407,3 тыс. тонн в 2024-м до 855,6 тыс. тонн в 2025-м.

Также в два раза вырос экспорт в страны Центральной Азии - с 309,2 тыс. тонн до 671,7 тыс. тонн.

Поставки в Афганистан выросли на 42%, до 463,1 тыс. тонн, в Монголию - снизились чуть более чем на 1%, до 44,5 тыс. тонн.

Экспорт в европейском направлении (за исключением Турции) в 2025 году снизился вдвое - с 1,88 млн тонн до 920,4 тыс. тонн. При этом страны Евросоюза ввозили небольшие объемы, в 2026 году прекратилось и это.

"Пока о динамике экспорта СУГ в 2026 году сказать уверенно ничего нельзя. Скорее всего, основные направления останутся прежними. Многое связано с развитием инфраструктуры на востоке страны - организацией железнодорожных погранпереходов на границе с Китаем, строительством портовых терминалов на Дальнем Востоке", - сообщила "Интерфаксу" старший консультант "Петромаркета" Александра Зубачева.

