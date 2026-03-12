Рубль в четверг снизился к юаню даже при позитивной динамике цен на нефть

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал даже при позитивной динамике цен на нефть. Участники торгов ждут решения Минфина РФ относительно ужесточения параметров бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,591 руб., что на 6,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара с 13 марта всего на 0,09 копейки, до 79,0671 руб./$1, и снизил курс евро на 54,85 копейки, до 91,3893 руб./EUR1.

"Рубль после позитивного старта пытался развить импульс укрепления к юаню, но вскоре стал активно дешеветь и вновь переписал минимум с октября 2025 г. Пара CNY/RUB приблизилась к полугодовой вершине 11,6 руб. Давление на курс рубля продолжает оказывать сократившееся предложение иностранной валюты со стороны Банка России. Это произошло в прошлую пятницу в результате отказа Минфина реализовывать золотовалютные активы в рамках бюджетного правила из-за планируемого изменения его параметров. Возможно, одновременно ускоряется восстановление импорта по мере завершения сезонного спада активности потребителей и компаний. К тому же ее усилению способствует постепенное снижение процентных ставок вслед за ключевой. Это выступает дополнительным драйвером снижения курса рубля. Юань достиг уровня 11,6 руб., как ранее и предполагалось. Вероятно, в этом районе рост затормозится, в том числе из-за желания многих экспортеров заранее продать подорожавшую инвалюту для налоговых платежей, пик которых приходится на 25 и 30 марта", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Аналитики немного снизили прогнозы по средней ключевой ставке на всем трехлетнем горизонте: на 2026 год - с 14,1% до 14,0%, на 2027 год - с 10,4% до 10,3%, на 2028 год - до 8,9% с 9,0%, следует из опроса ЦБ РФ.

Ожидания экспертов по инфляции на трехлетнем горизонте не изменились: 5,3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 4,0% в 2028 году. Прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год понижен до 1,0% с 1,1%, на 2027 год - до 1,6% с 1,7%, на 2028 год остался на уровне 1,8%.

Опрос проводился 6-10 марта 2026 года. В нем приняли участие 27 экономистов из различных организаций.

Оценка уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Аналитики понизили прогнозы по среднегодовому курсу доллара на три года: в 2026 году - до 84 рублей с 85 рублей ранее, в 2027 году - до 92,3 рубля с 94,5 рубля, в 2028 году - до 97,8 рубля с 98,9 рубля.

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2026 году повышены до $55 за баррель с $50, на 2027 год - понижены до $55 с $56, на 2028 год - до $59 с $60.

Перенос повышения НДС и других налогов и сборов в цены, судя по инфляции за январь и недельным данным за февраль, в целом закончился, значимые вторичные эффекты от налоговых новаций малозаметны, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Вместе с тем по-прежнему очевидный повышенный уровень инфляционных ожиданий требует поддержания жестких денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели Банка России и ее закрепления на этом уровне", - отмечают аналитики Банка России.

В январе цены выросли на 1,6% (месяц к месяцу, без сезонной очистки), годовая инфляция в январе увеличилась до 6,0%. "В феврале, по недельным данным, динамика цен вернулась к более сдержанным темпам, близким к траектории 4%, а годовая инфляция снизилась", - подчеркивает департамент ЦБ.

"Как и ожидалось, январские показатели устойчивого роста цен оказались сильно искажены (завышены), а в феврале, наоборот, значения могут быть несколько заниженными из-за временного снижения спроса", - говорится в обзоре.

Аналитики ЦБ считают, что более надежную оценку показателей устойчивого роста цен можно будет получить позднее - в апреле-мае.

Цены на нефть

Заметная позитивная динамика цен на нефть сохраняется вечером в четверг из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подскочила на 7,63%, до $98,99 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent превышала $100 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 8,44%, до $94,63 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои с поставками нефти из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. Накануне страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в четверг, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления.

Как сообщалось, накануне иранский подводный беспилотник атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 12 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду упала на 33 базисных пункта - до 15,03% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг опустились на 1 базисный пункт и составили 15,36%, 15,89% и 16,71% годовых.