EBITDA "Совкомфлота" по МСФО в 2025 году сократилась вдвое, на уровне прогноза

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA "Совкомфлота" в 2025 году составил $526 млн, что вдвое меньше показателя 2024 года на уровне $1,041 млрд, сообщила компания.

Результат оказался на уровне консенсус-прогноза, предполагавшего EBITDA на уровне $524 млн.

"Совкомфлот" получил $1,065 млрд выручки в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ), консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал показатель выручки на основе ТЧЭ на уровне $1,056 млрд.

В 2025 году "Совкомфлот" получил $648,4 млн чистого убытка по МСФО против прибыли $424 млн годом ранее. Скорректированный чистый убыток составил $6 млн по сравнению с $509 млн скорр. чистой прибыли (база для дивидендов) в 2024 году.

Чистый долг компании на конец 2025 года увеличился до $359 млн по сравнению с $28 млн в 2024 году.

Согласно отчету, прибыль от эксплуатации судов снизилась до $633,8 млн против $1,116 млрд годом ранее.

"В течение отчетного периода деятельность компании была подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран. Благодаря диверсифицированной структуре флота, а также портфелю действующих долгосрочных контрактов бизнес-модель компании продемонстрировала высокую устойчивость, сохранив стабильное финансовое положение и достаточность капитала для обеспечения дальнейшего стратегического развития", - сообщила компания.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.