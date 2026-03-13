Поиск

EBITDA "Совкомфлота" по МСФО в 2025 году сократилась вдвое, на уровне прогноза

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA "Совкомфлота" в 2025 году составил $526 млн, что вдвое меньше показателя 2024 года на уровне $1,041 млрд, сообщила компания.

Результат оказался на уровне консенсус-прогноза, предполагавшего EBITDA на уровне $524 млн.

"Совкомфлот" получил $1,065 млрд выручки в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ), консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал показатель выручки на основе ТЧЭ на уровне $1,056 млрд.

В 2025 году "Совкомфлот" получил $648,4 млн чистого убытка по МСФО против прибыли $424 млн годом ранее. Скорректированный чистый убыток составил $6 млн по сравнению с $509 млн скорр. чистой прибыли (база для дивидендов) в 2024 году.

Чистый долг компании на конец 2025 года увеличился до $359 млн по сравнению с $28 млн в 2024 году.

Согласно отчету, прибыль от эксплуатации судов снизилась до $633,8 млн против $1,116 млрд годом ранее.

"В течение отчетного периода деятельность компании была подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран. Благодаря диверсифицированной структуре флота, а также портфелю действующих долгосрочных контрактов бизнес-модель компании продемонстрировала высокую устойчивость, сохранив стабильное финансовое положение и достаточность капитала для обеспечения дальнейшего стратегического развития", - сообщила компания.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владислав Бакальчук назначен гендиректором "М.Видео"

 Владислав Бакальчук назначен гендиректором "М.Видео"

Компания "Тенгизшевройл" сообщила об "инциденте" на Тенгизе 11 марта

Цена нефти Brent немного снизилась до $100,35 за баррель

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

Цена Brent снова поднялась выше $100 за баррель

Fitch повысило прогноз цены Brent в 2026 году до $70 за баррель

Трамп ожидает хорошей прибыли для США от высоких цен на нефть

Директор ФСИН заявил о кадровом голоде
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 695 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8640 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });