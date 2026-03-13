Поиск

Денежная база в РФ выросла с 27 февраля по 6 марта на 181,6 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 6 марта составил 19 812,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 27 февраля денежная база в России равнялась 19 631,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,92%, или на 181,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
