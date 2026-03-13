Страховщики каско увеличили сборы в 2025 году на 4,9% и выплаты – на 31,6%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Общие сборы российских страховщиков по добровольному страхованию автотранспортных средств (автокаско) в 2025 году увеличились на 4,9% к уровню 2024 года и составили 336 млрд рублей, согласно статистике Банка России.

Увеличение сборов произошло в условиях снижения продаж новых автомобилей. В то же время спрос физических лиц на страхование автокаско подержанных автомобилей, в том числе с франшизами и ограниченным набором рисков, возрос.

Общий показатель выплат в сегменте по договорам автокаско рос за прошлый год кратно быстрее – на 31,6% до 216,4 млрд рублей.

Средняя премия по договорам автокаско за 2025 год составила 31,5 тыс. рублей, увеличившись на 3,8% к уровню предшествующего года. Средняя выплата за тот же период достигла почти 209 тыс. рублей, поднявшись примерно на 10%.

Средняя страховая премия по договорам с физическими лицами оставалась невысокой (21,7 тыс. руб.), что свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой, приводит регулятор пояснения в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" (за IV квартал). Кроме того, давление на величину средней страховой премии оказывает распространение краткосрочных полисов (полисов на время поездки, полисов на неделю, месяц и так далее).

"Объемы выплат по автокаско в 2025 году выросли почти на треть. Этому способствовали повышение стоимости ремонта на фоне удорожания автозапчастей, а также рост количества страховых выплат вслед за увеличением числа заключенных ранее договоров. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) по этому виду страхования составил 98,8%", - приводит данные регулятор в обзоре.

При этом простой показатель уровня выплат (отношение выплат к сборам - ИФ), без учета расходов на ведение дел, в целом по сектору по итогам 2025 года сложился в размере 64,4%, годом ранее показатель был 51,4%, следует из статистики ЦБ.

Количество заключенных договоров автокаско за 2025 год достигло почти 10,7 млн, увеличившись на 1,1% по сравнению с 2024 годом.

За рассматриваемый период страховщикам было заявлено почти 1,1 млн страховых случаев (рост на 8,1%) и урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) почти 1,0 млн (рост на 19,8%). Количество отказов в страховой выплате составило 42,9 тыс., увеличившись на 20,7%.

На долю 10 компаний – лидеров по сборам в автокаско пришлось 86,6% всех сборов в сегменте за прошедший год, годом ранее показатель был чуть ниже – 88,3%.

Состав группы лидеров не изменился. Первые четыре компании в ней сохранили свои позиции. При этом семь компаний из группы продемонстрировали положительную динамику по премиям и три – отрицательную. Значительнее всего объем премий увеличился у АО "Т-Страхование" - на 33,3%, до 15,4 млрд рублей. Самое существенное снижение наблюдалось у САО "ВСК" (сокращение премий на 17,9%, до 28,3 млрд рублей).

Лидером сектора по итогам 2025 года стал "Ингосстрах" с рыночной долей 16,9% (годом ранее - 16,5%). Объем собранных компанией премий достиг 56,9 млрд рублей, увеличившись на 7,6%.

Компании - лидеры по сбору премий по автокаско по итогам 2025 года