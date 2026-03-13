Страховщики каско увеличили сборы в 2025 году на 4,9% и выплаты – на 31,6%
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Общие сборы российских страховщиков по добровольному страхованию автотранспортных средств (автокаско) в 2025 году увеличились на 4,9% к уровню 2024 года и составили 336 млрд рублей, согласно статистике Банка России.
Увеличение сборов произошло в условиях снижения продаж новых автомобилей. В то же время спрос физических лиц на страхование автокаско подержанных автомобилей, в том числе с франшизами и ограниченным набором рисков, возрос.
Общий показатель выплат в сегменте по договорам автокаско рос за прошлый год кратно быстрее – на 31,6% до 216,4 млрд рублей.
Средняя премия по договорам автокаско за 2025 год составила 31,5 тыс. рублей, увеличившись на 3,8% к уровню предшествующего года. Средняя выплата за тот же период достигла почти 209 тыс. рублей, поднявшись примерно на 10%.
Средняя страховая премия по договорам с физическими лицами оставалась невысокой (21,7 тыс. руб.), что свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой, приводит регулятор пояснения в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" (за IV квартал). Кроме того, давление на величину средней страховой премии оказывает распространение краткосрочных полисов (полисов на время поездки, полисов на неделю, месяц и так далее).
"Объемы выплат по автокаско в 2025 году выросли почти на треть. Этому способствовали повышение стоимости ремонта на фоне удорожания автозапчастей, а также рост количества страховых выплат вслед за увеличением числа заключенных ранее договоров. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) по этому виду страхования составил 98,8%", - приводит данные регулятор в обзоре.
При этом простой показатель уровня выплат (отношение выплат к сборам - ИФ), без учета расходов на ведение дел, в целом по сектору по итогам 2025 года сложился в размере 64,4%, годом ранее показатель был 51,4%, следует из статистики ЦБ.
Количество заключенных договоров автокаско за 2025 год достигло почти 10,7 млн, увеличившись на 1,1% по сравнению с 2024 годом.
За рассматриваемый период страховщикам было заявлено почти 1,1 млн страховых случаев (рост на 8,1%) и урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) почти 1,0 млн (рост на 19,8%). Количество отказов в страховой выплате составило 42,9 тыс., увеличившись на 20,7%.
На долю 10 компаний – лидеров по сборам в автокаско пришлось 86,6% всех сборов в сегменте за прошедший год, годом ранее показатель был чуть ниже – 88,3%.
Состав группы лидеров не изменился. Первые четыре компании в ней сохранили свои позиции. При этом семь компаний из группы продемонстрировали положительную динамику по премиям и три – отрицательную. Значительнее всего объем премий увеличился у АО "Т-Страхование" - на 33,3%, до 15,4 млрд рублей. Самое существенное снижение наблюдалось у САО "ВСК" (сокращение премий на 17,9%, до 28,3 млрд рублей).
Лидером сектора по итогам 2025 года стал "Ингосстрах" с рыночной долей 16,9% (годом ранее - 16,5%). Объем собранных компанией премий достиг 56,9 млрд рублей, увеличившись на 7,6%.
Компании - лидеры по сбору премий по автокаско по итогам 2025 года
|№ п/п 2025
|№ п/п 2024
|Наименование организации
|Премии, 2025, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Выплаты, 2025, млн руб.
|Темп прироста (снижения), %
|Уровень выплат, 2025, %
|Уровень выплат, 2024, %
|ИТОГО по РФ:
|336 002
|100,0
|4,9
|216 365
|31,6
|64,4
|51,4
|1
|1
|СПАО "Ингосстрах"
|56 883
|16,9
|7,6
|35 053
|36,2
|61,6
|48,7
|2
|2
|АО"АльфаСтрахование"
|48 644
|14,5
|2,2
|33 108
|20,7
|68,1
|57,6
|3
|3
|САО "РЕСО-Гарантия"
|42 910
|12,8
|9,8
|27 524
|38,3
|64,1
|50,9
|4
|4
|САО "ВСК"
|28 252
|8,4
|-17,9
|21 153
|15,4
|74,9
|53,3
|5
|6
ПАО "Группа
|27 048
|8,0
|8,7
|18 894
|37,2
|69,9
|55,3
|6
|5
|АО "СОГАЗ"
|26 732
|8,0
|6,3
|15 144
|28,9
|56,6
|46,7
|7
|7
|ООО "СК "Согласие"
|20 848
|6,2
|-11,2
|14 831
|44,8
|71,1
|43,6
|8
|9
|АО"РТ-Страхование"
|15 388
|4,6
|33,3
|9 772
|57,1
|63,5
|53,9
|9
|10
|АО "Совкомбанк страхование"
|12 565
|3,7
|23,3
|8 319
|44,7
|66,2
|56,4
|10
|8
ПАО СК
|11 842
|3,5
|-13,8
|7 655
|22,4
|64,6
|45,5
|ИТОГО по 10-ке
|291 111
|86,6
|2,9
|191 454
|31,7
|65,8
|51,4