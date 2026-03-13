Поиск

Более 50% портфеля розничных инвесторов составили финансовый и нефтегазовый секторы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Портфели акций и облигаций розничных инвесторов сосредоточены преимущественно в бумагах двух секторов – финансового и нефтегазового, говорится в докладе Банка России "Рынок розничных инвестиций".

Финансовый сектор занимает 35,4% портфеля, нефтегазовый – 20,2%, ОФЗ, региональные и муниципальные облигации – 15,1%, металлургия – 10,9%, электроэнергетика и ЖКХ – 3,6%, транспорт – 2,7%, химическая промышленность – 2,4%, торговля – 2,4%, строительство и инфраструктурное проектирование – 2%, телекоммуникации, электроника и ИТ – 1,9%.

Доля инвесторов, которые вкладываются преимущественно в акции (более 90% портфеля), составляет 49%, преимущественно в облигации – 6%.

Большинство инвесторов (65%) вкладываются в бумаги десяти и более эмитентов. ЦБ отмечает рост доли вложений за последние 10 лет в высоко диверсифицированные портфели (16 и более активов): если в начале периода она составляла 11% общего объема портфелей, то к концу 2025 года достигла 45%.

Портфель акций 39% розничных инвесторов состоит из наиболее ликвидных бумаг (топ-20).

Самый распространенный срок, на который сформированы позиции розничных инвесторов, на 1 января 2026 года составляет от 1 года до 3 лет. Наиболее долгосрочные вложения инвесторы совершают на рынке акций. Средний срок владения облигациями - 1,5 года (при среднем сроке их обращения около 5 лет). Срок инвестиций в паи в среднем составляет 1,1 года.

Крупные инвесторы (с портфелем свыше 100 млн рублей) имеют самые долгосрочные вложения в акции (в среднем более 6 лет), инвесторы со средним объемом портфеля (от 1 млн до 10 млн) – до 4 лет.

