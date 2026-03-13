Банк России отметил рост числа "физлиц", затронутых дефолтами по корпоративным бондам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Одной из особенностей 2025 года стало большое количество розничных инвесторов, которые были затронуты дефолтами по корпоративным бондам: вложения населения в облигации эмитентов, которые впервые допустили дефолт в прошлом году, составили 22 млрд рублей, сообщается в Обзоре финансовых инструментов за 2025 год, подготовленном Банком России.

Регулятор отмечает, что в 2025 году наблюдался заметный рост числа дефолтов и объема проблемных обязательств у эмитентов. Хотя доля дефолтов в целом остается невысокой и не создает рисков для финансовой стабильности.

Замедление роста экономики в совокупности с ухудшением внешних условий сказалось на заемщиках с высокой долговой нагрузкой, эмитентам с низким кредитным качеством не всегда удавалось платить по займам, которые были привлечены по высоким ставкам в конце 2024 - начале 2025 года, говорится в обзоре. В результате заметно выросло число дефолтов по корпоративным облигациям, также были зафиксированы первые дефолты по ЦФА.

В 2025 году 36 эмитентов допустили дефолт по выплатам купонов или погашению основного долга, из них 28 допустили его впервые. Доля дефолтных компаний от общего числа эмитентов корпоративных облигаций достигла 5,4%, что близко к уровням 2018-2020 годов Общий объем обязательств (облигаций и ЦФА в обращении) у эмитентов, которые впервые допустили дефолт, в 2025 году составил 55 млрд рублей, что вдвое выше, чем в 2024 году, но при этом ниже уровня 2023 года.

ЦБ обращает внимание на то, что в отличие от предыдущих лет дефолты стали менее концентрированными: доля крупнейшего эмитента снизилась до 26% (42% в 2024 году и 95% в 2023 году). Основной объем проблемных обязательств приходился на эмитентов из отраслей строительства, недвижимости, финансов и оптовой торговли.

При этом выросло число дефолтов эмитентов, имеющих кредитный рейтинг: на момент первого дефолта кредитный рейтинг имели 8 эмитентов из 27, на них приходилось 45% от общего объема проблемных обязательств. Почти 40% общего объема - это облигации двух эмитентов, которые на момент дефолта имели рейтинг "BBB".

"Дефолт эмитентов с таким достаточно высоким рейтингом от российского рейтингового агентства произошел впервые. Реакция рынка облигаций на события технического дефолта была оперативной: резкий рост доходностей по бумагам данных эмитентов происходил либо в тот же день, либо на следующий. В ряде случаев доходность начинала расти за несколько дней до планируемой выплаты, если участники рынка сомневались в платежеспособности компании", - отмечается в обзоре.

Еще одной особенностью 2025 года стало большое количество розничных инвесторов, которые были затронуты дефолтами, констатирует ЦБ.

Вложения населения в облигации эмитентов, которые впервые допустили дефолт в прошлом году, составили 22 млрд рублей, или 45% от общего объема в обращении данных бумаг. В последний раз такая высокая доля розничных инвесторов в проблемных бумагах была зафиксирована в 2022 году при значительно меньшем объеме вложений (8 млрд рублей). При этом сделки с проблемными бумагами на Московской бирже в 2025 году заключали 163 тысячи физических лиц (годом ранее - 48 тысяч).

В 2026 году кредитные риски, вероятно, останутся на повышенном уровне с учетом налоговых новаций и сохранения жестких ДКУ, при этом компаниям предстоит рефинансировать значительный объем облигаций, говорится в обзоре.