Поиск

Банк России отметил рост числа "физлиц", затронутых дефолтами по корпоративным бондам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Одной из особенностей 2025 года стало большое количество розничных инвесторов, которые были затронуты дефолтами по корпоративным бондам: вложения населения в облигации эмитентов, которые впервые допустили дефолт в прошлом году, составили 22 млрд рублей, сообщается в Обзоре финансовых инструментов за 2025 год, подготовленном Банком России.

Регулятор отмечает, что в 2025 году наблюдался заметный рост числа дефолтов и объема проблемных обязательств у эмитентов. Хотя доля дефолтов в целом остается невысокой и не создает рисков для финансовой стабильности.

Замедление роста экономики в совокупности с ухудшением внешних условий сказалось на заемщиках с высокой долговой нагрузкой, эмитентам с низким кредитным качеством не всегда удавалось платить по займам, которые были привлечены по высоким ставкам в конце 2024 - начале 2025 года, говорится в обзоре. В результате заметно выросло число дефолтов по корпоративным облигациям, также были зафиксированы первые дефолты по ЦФА.

В 2025 году 36 эмитентов допустили дефолт по выплатам купонов или погашению основного долга, из них 28 допустили его впервые. Доля дефолтных компаний от общего числа эмитентов корпоративных облигаций достигла 5,4%, что близко к уровням 2018-2020 годов Общий объем обязательств (облигаций и ЦФА в обращении) у эмитентов, которые впервые допустили дефолт, в 2025 году составил 55 млрд рублей, что вдвое выше, чем в 2024 году, но при этом ниже уровня 2023 года.

ЦБ обращает внимание на то, что в отличие от предыдущих лет дефолты стали менее концентрированными: доля крупнейшего эмитента снизилась до 26% (42% в 2024 году и 95% в 2023 году). Основной объем проблемных обязательств приходился на эмитентов из отраслей строительства, недвижимости, финансов и оптовой торговли.

При этом выросло число дефолтов эмитентов, имеющих кредитный рейтинг: на момент первого дефолта кредитный рейтинг имели 8 эмитентов из 27, на них приходилось 45% от общего объема проблемных обязательств. Почти 40% общего объема - это облигации двух эмитентов, которые на момент дефолта имели рейтинг "BBB".

"Дефолт эмитентов с таким достаточно высоким рейтингом от российского рейтингового агентства произошел впервые. Реакция рынка облигаций на события технического дефолта была оперативной: резкий рост доходностей по бумагам данных эмитентов происходил либо в тот же день, либо на следующий. В ряде случаев доходность начинала расти за несколько дней до планируемой выплаты, если участники рынка сомневались в платежеспособности компании", - отмечается в обзоре.

Еще одной особенностью 2025 года стало большое количество розничных инвесторов, которые были затронуты дефолтами, констатирует ЦБ.

Вложения населения в облигации эмитентов, которые впервые допустили дефолт в прошлом году, составили 22 млрд рублей, или 45% от общего объема в обращении данных бумаг. В последний раз такая высокая доля розничных инвесторов в проблемных бумагах была зафиксирована в 2022 году при значительно меньшем объеме вложений (8 млрд рублей). При этом сделки с проблемными бумагами на Московской бирже в 2025 году заключали 163 тысячи физических лиц (годом ранее - 48 тысяч).

В 2026 году кредитные риски, вероятно, останутся на повышенном уровне с учетом налоговых новаций и сохранения жестких ДКУ, при этом компаниям предстоит рефинансировать значительный объем облигаций, говорится в обзоре.

ЦФА Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность закупок нефти

ЦБ РФ считает, что ДКП пока должна оставаться жесткой для возвращения инфляции к цели

Филиппины рассматривают возможность импорта нефти из РФ

Владислав Бакальчук назначен гендиректором "М.Видео"

 Владислав Бакальчук назначен гендиректором "М.Видео"

Компания "Тенгизшевройл" сообщила об "инциденте" на Тенгизе 11 марта

Цена нефти Brent немного снизилась до $100,35 за баррель

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

Цена Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 698 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8642 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });