Объем размещенных ЦФА в России в 2025 году вырос почти в три раза

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Компании в 2025 году разместили цифровые финансовые активы (ЦФА) общим объемом 1,65 трлн руб., что в 2,8 раза выше по сравнению с 594 млрд руб. в 2024 году, следует из обзора финансовых инструментов ЦБ РФ.

Долговые ЦФА составили 98% от всего размещенного в 2023-2025 годах объема цифровых финансовых активов. Основными эмитентами остаются крупные банки, которые размещают выпуски на связанных с ними ЦФА-платформах. Около 60% всего объема ЦФА в 2023-2025 годах разместили три банка, являющиеся владельцами операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются ЦФА, отмечает ЦБ.

Рынок ЦФА как источник краткосрочных заимствований важен и для небольших компаний, которые не могут разместить облигации и используют ЦФА ввиду меньших расходов на их выпуск. Если в 2023 г. размещали только ЦФА и не выходили на рынок облигаций 62 компании, то по итогам 2025 г. число таких эмитентов выросло до 161. Среди небольших эмитентов преобладают компании из отраслей пищевой промышленности, девелопмента и информационных технологий, сказано в обзоре.

При этом высокая доступность рынка ЦФА для небольших эмитентов сопряжена с повышенными кредитными рисками для инвесторов. В прошлом году на рынке произошли первые дефолты: 11 эмитентов не смогли своевременно погасить 12 выпусков. Дефолты были объявлены по выпускам общим объемом около 1,4 млрд руб. (0,2% от объема рынка ЦФА), которые были размещены компаниями без кредитного рейтинга, ранее не выходившими на рынок публичного долга.

"Постепенное увеличение числа дефолтов поднимает вопрос о необходимости проверки финансового положения эмитентов, в том числе с привлечением рейтинговых агентств", - отмечает ЦБ.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив.

Реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, сейчас содержит 19 участников. Свои платформы имеют Альфа-банк, Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, "Токеон", Газпромбанк, "БКС Холдинг", Еврофинанс Моснарбанк, НРД, МРЦ, регистратор "Статус", "Токеник", банк "Синара", "Мадригал ОИС", Atomyze, компания "Мастерчейн", финтех-компания "Лайтхаус", "СПБ биржа" и "Блокчейн Хаб" (дочерняя компания "МТС").