Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в I декаде марта снизилась до 13,87%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде марта 2026 года снизилось до 13,87% с 14,06% в третьей декаде февраля, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с третьей декады ноября 2023 года, когда она составляла 13,64%.

В первой декаде марта, как и предыдущие зимние месяцы, снижение максимальных ставок для вкладов на сроки до 6 месяцев было более значительным, чем для вкладов на сроки от 6 месяцев до года. В результате диапазон средних максимальных ставок для депозитов сроком до года постепенно сужался и в начале марта уменьшился до 0,26 процентных пункта (п.п.) - 13,31-13,57%. В середине января диапазон этих ставок был в 2,8 раза шире - 0,74 п.п.

Такое выравнивание ставок произошло после того, как Банк России в среднесрочном прогнозе, опубликованном 13 февраля, сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в предыдущей редакции прогноза. С учетом принятого одновременно решения ЦБ снизить ключевую ставку до 15,5% годовых средняя ключевая ставка с 16 февраля и до конца 2026 года прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.