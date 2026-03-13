Глава CME ждет "библейской катастрофы" в случае интервенции США на рынке фьючерсов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Попытки снизить цены на нефть за счет интервенции на рынке фьючерсов приведут к потере доверия его участников и могут обернуться "библейской катастрофой", заявил на конференции в Бока-Ратоне главный исполнительный директор американского биржевого оператора CME Group Терри Даффи. Об этом пишет Financial Times.

"Рынки не любят, когда власти вмешиваются в ценообразование", - отметил Даффи.

CME управляет такими биржами, как CBOT, Comex и NYMEX, на последней из них торгуется нефть марки WTI.

Руководитель канадского биржевого оператора TMX Group Джон Маккензи также выступил против интервенций, передает Reuters.

"Обычно, как я вижу, такие вещи приводят к нежелательным последствиям, - сказал он. - Пытаясь решить одну проблему, вы создаете другую. Рынок сам разберется".

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Дональда Трампа сообщил, что Минфин США рассматривает меры по снижению цен на нефть, включая интервенцию на рынке фьючерсов.

При этом резкие колебания нефтяных котировок заставили трейдеров думать, что Минфин, возможно, уже провел интервенцию. В понедельник цена Brent подскочила почти до $120 за баррель, а затем рухнула ниже $100.

Минфин США отказался комментировать газете эту гипотезу, а знакомый с позицией его главы Скотта Бессента источник сказал, что ведомство не проводило интервенции на нефтяных рынках.

В министерстве энергетики страны заявили, что не участвовали в торгах нефтяными деривативами и не консультировали другие ведомства по такому вопросу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:09 мск в пятницу составляет $100,02 за баррель, что на $0,44 (0,44%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на NYMEX снизились в цене к этому времени на $1,15 (1,20%), до $94,58 за баррель.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });