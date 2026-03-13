Объем операций по электронным кошелькам в 2025 г. вырос в 1,6 раза, до 13,3 трлн руб.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Объем операций по электронным кошелькам в 2025 году вырос в 1,6 раза - до 13,3 трлн рублей, их количество увеличилось в 1,4 раза - до 8,8 млрд операций, сообщил Банк России.

Рост использования электронных кошельков потребителями во многом обусловлен моделью работы маркетплейсов, отмечает регулятор.

Объем платежей по QR-коду и биометрии в 2025 г. вырос в 1,4 раза - до 5,7 трлн рублей, их число увеличилось в 1,8 раза - до 4 млрд платежей. При этом объем платежей по QR-кодам вырос на 33% - до 5,5 трлн рублей, их число увеличилось в 1,7 раза и достигло 3,8 млрд рублей. Объем операций по биометрии вырос до 151,6 млрд рублей по сравнению с 21,6 млрд рублей годом ранее, количество платежей увеличилось до 195 миллионов против 33,1 млн операций в 2024 году.

Объем платежей по Bluetooth (которые были запущены в конце II квартала 2025 года) по итогам года составил 33 млрд рублей, количество таких операций достигло 35 млн платежей.

Доля альтернативных способов оплаты в целом за 2025 год выросла на 4,5 процентного пункта и составила 14,1% в общем объеме безналичных платежей.

Банк России ЦБ РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });