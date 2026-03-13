Индекс МосБиржи снизился до 2871 пункта, индекс РТС - до 1123 пункта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочного сокращения позиций игроками перед выходными и выходом данных Росстата по февральской инфляции, поддержку нефтяному сектору оказывала выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на фоне эскалации вокруг Ирана.

Индекс МосБиржи завершил торги чуть выше 2870 пунктов после дневного локального роста выше 2890 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,01% до 2871,86 пункта, индекс РТС снизился на 1,45% до 1127,7 пункта; лидерами снижения выступили котировки "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "ВК" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,8%), но подорожали бумаги "Совкомфлота" (+1,2%), "Роснефти" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 марта, составил 80,2254 рубля (+1,16 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС просел на 0,7% на фоне роста доллара от ЦБ на 1,08 рубля.

Также подешевели в пятницу акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Яндекса" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Акции "Совкомфлота" подорожали, но с утра бумаги оставались под давлением на фоне отчета за 2025 год по МСФО, показавшего чистый убыток компании в размере $648,4 млн против прибыли годом ранее. Выручка в 2025 году составила $1,064 млрд на основе ТЧЭ (консенсус - $1,056 млрд).

Подорожали в пятницу "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), акции "Северстали" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, неделя на рынке акций оказалась довольно волатильной под влиянием событий на Ближнем Востоке, по ее итогам индекс МосБиржи подрос всего на 0,6%. Скачок нефтяных цен выше уровня $100 за баррель в понедельник (в моменте до почти $120) способствовал резкому росту акций российских нефтегазовых компаний, что было связано с закрытием коротких позиций игроками, но далее рынки начали корректироваться. В пятницу индекс МосБиржи снова подрос на фоне роста стоимости нефти выше $100 за баррель.

Дополнительную поддержку акциям нефтегазового сектора оказало временное разрешение США на продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Нарушение судоходства в Ормузском проливе оказалось позитивным фактором и для компаний ненефтяного экспорта, например, производителя удобрений "Фосагро". Также стало известно, что "Русал" ведет переговоры с японскими производителями автозапчастей, пытающимися снизить риски от блокировки Ормузского пролива. Фактором поддержки для экспортеров выступило также ослабление рубля, в частности, из-за прекращения продаж валюты в рамках бюджетного правила Банком России и на ожиданиях модификации бюджетного правила, полагает эксперт.

На следующей неделе состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, наиболее вероятным представляется ее снижение на 50 б.п., до 15% годовых, на фоне замедления инфляции и экономического роста. Тем не менее, в последнее время внешний и внутренний контекст меняется достаточно быстро, поэтому баланс факторов ближе к заседанию может поменяться. В фокусе - события на Ближнем Востоке, которые могут привести к ускорению глобальной инфляции и планируемый пересмотр бюджетного правила. Ожидается, что изменение параметров бюджетного правила будет детально рассмотрено Банком России 20 марта, заключил Алексеев.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рост индекса МосБиржи на неделе помогли обеспечить ралли цен на энергоносители, послабление санкций со стороны США на российские поставки нефти, а также откат рубля. Индекс МосБиржи подступил ближе к 2900 пунктам, где подъем сталкивается с техническим сопротивлением.

В то же время сохраняется градус неопределенности: по-прежнему не ясно, когда и где продолжатся переговоры по украинскому урегулированию, частичное снятие санкций с российской нефти не поддержали в Великобритании и вряд ли поддержат в ЕС, а ослабление рубля текущими темпами может увеличить осторожность Банка России на предстоящем через неделю заседании.

Мировые фондовые рынки на этой неделе пребывали в минорных настроениях, поскольку ценовой всплеск сырья вызвал опасения роста инфляции в США и Европе, а азиатские страны оказались главными пострадавшими от перекрытия Ормузского пролива. В начале будущей недели на общие настроения может повлиять блок макроданных по КНР за февраль, в том числе по объемам промпроизводства и розничным продажам. В США станут известны объемы промышленного производства за прошлый месяц. На российском рынке "Полюс" представит финансовые результаты по МСФО за 2025 год.

Если ближайшие российские макроданные, в частности, ИПЦ за февраль и инфляционные ожидания населения выйдут благоприятными, настрой покупателей может улучшиться, при этом реакция на само монетарное решение регулятора по факту, если оно будет соответствовать базовым ожиданиям рынка, может оказаться нейтральной, считает Шепелев.

По словам эксперта компании "БКС МИ" Андрея Мамонтова, Ормузский пролив остается закрытым, создавая в ближайшие недели угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранит цены на нефть на высоких значениях. С другой стороны, цены пробуют сдерживать снятием санкций с России и использованием резервов нефти стран G7.

В пятницу нефть Brent продолжила проторговку зоны целей отскока $95,75-103,22 за баррель. Пока нет слома локального минимума $81,16 за баррель, контроль за ценами останется на стороне покупателей; допускается движение цен внутри диапазона $90-110 за баррель, считает эксперт.

На заседании правящей в Японии Либерально-демократической партии подняли вопрос отмены санкций против РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Япония на 90% зависит от ближневосточных поставок нефти и газа, а транспортировка занимает от трех недель до месяца. США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Это краткосрочная мера, направленная на снижение цен на энергоносители - новая лицензия не распространяется на транзакции, связанные с Ираном, и действует до 12 апреля. Временное снятие санкций США затронет около 100 млн баррелей российской нефти в транзите. Россия зарабатывает дополнительно $150 млн в день на продаже нефти на фоне роста цен, и ожидается, что к концу месяца бюджет получит до $5 млрд дополнительных доходов, считает Мамонтов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основную часть недели российские индексы акций двигались в боковых диапазонах из-за отступления нефтяных котировок от многолетних максимумов, отсутствия даты следующего раунда переговоров по Украине, а также стагнации цен на металлы. Кризис на Ближнем Востоке оказал поддержку энергетическим и химическим компаниям, а ожидания увеличения экспорта российской нефти и временное ослабление США санкций против "черного золота" из РФ вызвали покупки в бумагах "Совкомфлота".

В МЭА объявили о реализации нефти из стратегических резервов в объеме 400 млн баррелей, а в США на один месяц ослабили санкции против российской нефти в море, что должно добавить к мировому предложению еще около 100 млн баррелей. Новости о мерах поддержки рынка в моменте не вызвали значимой реакции в котировках, но ограничивали их рост. Цены на золото, в то же время, оставались под давлением сильного доллара и к концу недели опустились к $5050 за унцию, отметила аналитик.

Высокие цены на энергоносители продолжают предупреждать об инфляционных рисках, что заставляет инвесторов фиксировать позиции перед выходными. На следующей неделе итоги заседаний подведут ключевые западные финансовые регуляторы - Федрезерв, ЕЦБ и Банк Англии: изменений процентных ставок на данный момент не ожидается. Цены на нефть пытаются удержать отметку $100 за баррель по сорту Brent. В ближайшие дни настроения на российском рынке, вероятно, будут определяться динамикой сырьевых площадок и ожиданиями подведения итогов заседания ЦБ. Рубль, тем временем, может оставаться под давлением рисков корректировки бюджетного правила, которые могут реализоваться уже в следующую пятницу, полагает Кожухова.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов полагает, что индекс МосБиржи может достичь рубежа 2900 пунктов при дальнейшем росте нефти.

Выпуск резервов странами МЭА уже отыгран и не убедил нефтетрейдеров в том, что это может надолго сбить цены. Решение же США вывести из-под санкций российскую нефть, загруженную в танкеры до 12 марта, также не окажет весомую поддержку ни мировому рынку нефти, ни российским нефтяникам. Однако если ситуация на глобальном нефтяном рынке продолжит ухудшаться, то можно надеяться на дальнейшее ослабление нефтяных санкций в отношении России, считает аналитик.

В целом продолжает складываться впечатление, что для роста российскому рынку акций просто не хватает денег - основная часть инвесторов не спешит переводить капиталы из фондов денежного рынка и облигаций в более рискованные инструменты, заключил Соколов.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в пятницу подешевели "префы" ПАО "Красный котельщик" (Ростовская область) (-7%), бумаги ПАО "Лензолото" (-4% и -4,3% "префы").

Подорожали акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+17,1% и +15,2% "префы"), ПАО "ИВА" (+15,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,8% и +7,2% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,7% и +9,7% "префы"), "ЭсЭфАй" (+6,5%), "Саратовэнерго" (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,15 млрд рублей (из них 10,65 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 6,47 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").