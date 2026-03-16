Суд присудил Газпрому акции ликвидированных юрлиц на 45 млн рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" в суде оформил собственность на 342 тыс. своих акций со счетов ликвидированных юрлиц - держателей акций концерна. Ранее, в 2024-2025 годах, аналогичные решения охватили 111 тыс. акций ПАО.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ПАО "Газпром" к АО "Специализированный регистратор - держатель реестров акционеров газовой промышленности" (ДРАГА) об обязании зачислить акции на казначейский счет эмитента. Полный текст решения изготовлен 13 марта 2026 года.

В общей сумме 342 тыс. 466 акций (текущая стоимость пакета составляет около 45 млн рублей) числятся за юридическими лицами, прекратившими свою деятельность, отмечает суд. В том числе это ООО "Бизнестрейд плюс" (339 акций), ООО "Инвестиционная компания "трейд-регион" (35 шт.), ОАО "Московский областной фондовый центр" (1760), ООО "ЮэМСи" (215), ООО "Альянс-КМ" (290), ОАО Инвестиционная фирма "Сахаинвест" (911), ООО "СТС-Комьюникейшн Технолоджи" (90), ООО "Вивать" (8), ООО Фирма "Сордэн" (3200), ОАО "Сакмар-инвест" (58), ООО "Глобалтрейд" (200), АОЗТ "Инвестиционно-финансовая компания "Ценные бумаги" (два счёта по 3900 и 331460 акций).

"Акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота, приводит к нарушению законных интересов акционерного общества. Сохранение ситуации, при которой акции продолжают считаться размещенными среди утративших правоспособность участников гражданского оборота недопустимо, поскольку входит в противоречие с существом юридической конструкции акционерного общества как организационно-правовой формы предпринимательства", - отмечается в решении суда.

С момента исключения указанных юридических лиц из ЕГРЮЛ ни учредители, ни участники, ни кредиторы не предъявили к держателю реестра акционеров истца требований, за надлежащим оформлением своих прав не обращались, судьбой акций, а равно правами ими обеспечиваемыми, не интересовались, никаких претензий к истцу и другим акционерам не предъявляли, сказано в решении.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Санкт-Петербург Арбитражный суд Газпром
 Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

 Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

 JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

 Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

