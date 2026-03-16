Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Обанкротившийся гражданин сможет получить 10% от выручки с продажи ипотечной недвижимости для обеспечения его вместе с членами семьи жильем, но не более суммы внесенных платежей банку, а также остаток средств после расчетов с кредиторами и погашения обязательных расходов в рамках дела о несостоятельности, говорится в подготовленных ко второму чтению поправках в закон о банкротстве. Документ также дает судам право уменьшать эту сумму, если она окажется велика или если должник вел себя недобросовестно.

Законопроект (N783717-8), предусматривающий новые правила распределения средств от продажи единственного ипотечного жилья граждан-банкротов, правительство РФ внесло в Госдуму в декабре 2024 года для исполнения постановления Конституционного суда РФ. Законопроект был принят в первом чтении в январе 2025 года, ко второму был подготовлен комитетом по вопросам собственности только сейчас.

В ходе доработки проекта депутаты скорректировали размер сумм, которые будут направляться на расчеты с банком и сохраняться должнику после реализации его единственного жилья, находящегося в ипотеке.

Согласно документу, сначала из выручки будут погашаться расходы на обеспечение сохранности и реализации такой недвижимости. Из оставшейся суммы 80%, а не 90%, как предлагалось изначально, будет предназначено на расчеты с банком-залогодержателем, 10%, а не 5%, как предлагало ранее правительство, должно идти на оплату задолженности перед кредиторами первой и второй очереди (обязательства из-за причинения вреда жизни или здоровью, по выплате зарплаты) в случае недостаточности иного имущества для погашения этих требований.

По общему правилу гражданину-банкроту будут полагаться остающиеся 10%, но не более суммы первоначального взноса и произведенных им платежей по ипотеке. Также за ним будут сохраняться средства, оставшиеся после расчета со всеми кредиторами. При этом суд будет вправе уменьшить остающуюся сумму, если она позволяет приобрести жилье, размер которого явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения "разумной потребности" в жилище.

Если должник вел себя недобросовестно, суд тоже сможет уменьшить сохраняемую сумму, даже если оставшихся средств недостаточно для приобретения жилья надлежащего размера.