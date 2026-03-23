Путин подписал закон о новых правилах выплаты банкротам средств от продажи ипотечного жилья

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что обанкротившийся гражданин сможет получить 10% от выручки с продажи ипотечной недвижимости для обеспечения его вместе с членами семьи жильем, но не более суммы внесенных платежей банку, а также остаток средств после расчетов с кредиторами и погашения обязательных расходов в рамках дела о несостоятельности.

Закон 62-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, сначала из выручки будут погашаться расходы на обеспечение сохранности и реализации такой недвижимости. Из оставшейся суммы 80% будет предназначено на расчеты с банком-залогодержателем, 10% должно идти на оплату задолженности перед кредиторами первой и второй очереди (обязательства из-за причинения вреда жизни или здоровью, а также по выплате зарплаты) в случае недостаточности иного имущества для погашения этих требований.

Гражданину-банкроту будут полагаться остающиеся 10%, но не более суммы первоначального взноса и произведенных им платежей по ипотеке. Также за ним будут сохраняться средства, оставшиеся после расчета со всеми кредиторами. При этом суд будет вправе уменьшить остающуюся сумму, если она позволяет приобрести жилье, размер которого явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения "разумной потребности" в жилище.

Если должник вел себя недобросовестно, суд тоже сможет уменьшить сохраняемую сумму, даже если оставшихся средств недостаточно для приобретения жилья надлежащего размера.

Ипотека в России
