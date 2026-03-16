Нефтекомпании США ожидают усугубления энергокризиса, вызванного иранским конфликтом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Главы американских Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips убеждены, что перебои в поставках через Ормузский пролив продолжат провоцировать волатильность на мировых энергетических рынках. Такие опасения они высказали в ходе встреч с министром энергетики США Крисом Райтом и министром внутренних дел Дугом Бургумом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

"Отвечая на вопросы чиновников генеральный директор Exxon Даррен Вудс заявил, что цены на нефть могут подняться выше нынешних высоких уровней, если спекулянты неожиданно поднимут цены, и что рынки могут столкнуться с дефицитом предложения нефтепродуктов", - говорится в статье.

Отмечается, что главы некоторых нефтяных компаний "готовятся к длительному периоду высоких цен на нефть, которые могут увеличить их прибыль в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге могут нанести ущерб отрасли и экономике" (из-за сокращения спроса - ИФ).

Белый дом рассматривает ряд мер, которые, как предполагается, должны снизить цены на нефть: ослабление санкций в отношении российской нефти, масштабное высвобождение аварийных резервов и, возможно, отмену закона, ограничивающего перевозки нефти между портами США иностранными судами. Кроме того, правительство США надеется увеличить поток нефти между Венесуэлой и США.

"Многие в нефтяной отрасли опасаются, что имеющиеся варианты мало что могут сделать для сдерживания кризиса и что единственным решением является возобновление работы Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового суточного объема нефти и СПГ. В противном случае длительные высокие цены могут оказать давление на мировую экономику и ограничить спрос на топливо", - сообщает WSJ.

По словам источника издания в администрации президента США, там понимают, что цены будут продолжать расти, "но в данный момент (американское правительство - ИФ) мало что может сделать". "Пентагон сообщил, что существуют варианты открытия пролива, и администрация хочет, чтобы это произошло в течение нескольких недель, а не месяцев", - добавил он.

В недавнем интервью CNBC Бургум заявил, что ожидает от американских компаний объявления об увеличении добычи в ответ на повышение цен. Однако, по словам "нефтяных генералов", любой рост внутренней добычи, скорее всего, будет незначительным и не заменит примерно 9-10 млн б/с, которые сейчас заперты за Ормузским проливом.