CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора
Фото: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа намерена и дальше ослаблять санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы в попытке сдержать рост цен на нефть, спровоцированный иранским конфликтом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Меры, о которых может быть объявлено уже на этой неделе, включают выдачу большего количества индивидуальных лицензий, которые позволят иностранным компаниям работать в Венесуэле, не нарушая санкции США. Среди компаний, которые могут получить в ближайшее время разрешение Минфина США на ведение деятельности в Венесуэле, источники агентства называют ONGC Videsh Ltd (подконтрольна индийской ONGC), Maha Capital AB и J&F Investimentos (структура бразильской JBS Foods Group).

На данный момент такими лицензиями Минфина США обладают Chevron Corp., BP plc, Shell, Repsol, Eni и Maurel et Prom.

Колумбийская Ecopetrol запросила у Минфина США лицензию на импорт газа из Венесуэлы, поскольку Колумбия сталкивается с растущим дефицитом поставок, сообщил генеральный директор компании Рикардо Роа газете La Republica. Также Ecopetrol заинтересована в возобновлении работы компании по производству удобрений Мопómeros (колумбийская "дочка" венесуэльской государственной химической компании Petroquimica de Venezuela).

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });